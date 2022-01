Gal Gadot dit que la vidéo controversée d' »Imagine » était de « mauvais goût »

Gal Gadot a demandé à ces célébrités de chanter « Imagine » 1:13

. – Gal Gadot a commencé l’année 2022 en s’attaquant à fond à la vidéo controversée « Imagine » qui est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons au début de la pandémie mondiale.

Dans une interview pour le numéro de février du magazine InStyle, l’actrice de « Wonder Woman » a déclaré que la vidéo (qui présentait également des personnages comme Kristen Wiig, Jamie Dornan et Natalie Portman chantant la chanson classique de John Lennon) avait » toutes des intentions pures « , mais a reconnu que c’était » de mauvais goût « .

Gadot a mis en scène la vidéo en mars 2020, juste au moment où les pays du monde entier entraient en lock-out pour la première fois, et l’a publiée sur Instagram avec la légende : « Nous sommes dans le même bateau, nous y arriverons ensemble. »

Le clip a reçu un contrecoup immédiat, car beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour l’appeler « insensible », et il a fait l’objet de beaucoup de ridicule dans les mois qui ont suivi.

L’ancienne Miss Israël a déclaré à InStyle qu’elle trouvait maintenant la controverse « drôle » et a déclaré que puisque la pandémie avait touché l’Europe et Israël avant d’atteindre les États-Unis, elle « voyait où tout cela allait. Mais (la vidéo) était prématurée Ce n’était pas le bon moment et ce n’était pas la bonne chose à faire. C’était de mauvais goût. «

Gadot a admis qu’il « manque parfois la cible », malgré les bonnes intentions de la tristement célèbre vidéo.

Gal Gadot envoie un message de paix avec plusieurs personnes célèbres 0:49

En octobre 2021, la star a prouvé qu’elle n’avait pas peur de se moquer du clip ou d’elle-même lorsqu’elle a reçu un prix de Elle Women in Hollywood et en a profité pour interpréter de manière ludique certaines des lignes de « Imagine » sur scène.

Dans la même interview, elle a discuté du prochain biopic de Cléopâtre, dans lequel elle jouera, et a déclaré à InStyle que le film « célébrerait » l’histoire de la reine égyptienne et montrerait non seulement « à quel point elle était sexy et attirante, mais aussi à quel point elle était stratégique. et intelligente qu’elle était. , et le grand impact que cela a eu et continue d’avoir sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. «

Cependant, avant la sortie de Cléopâtre, Gadot jouera dans une autre histoire classique se déroulant en Égypte, car la version de Kenneth Branagh de « Mort sur le Nil » sortira enfin en salles en février, à la suite de multiples retards causés par la pandémie.