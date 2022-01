Gal Gadot dit qu’elle accoucherait « une fois par semaine si je pouvais »

Gal Gadot, 36 ans, et son mari, magnat de l’immobilier de 47 ans Yaron Varsano, ont trois enfants : 10 ans Alma, 4 ans Maya, et 8 mois Daniella. Et Wonder Woman n’a peut-être pas fini parce qu’elle adore accoucher. En fait, elle aime tellement accoucher qu’elle souhaite pouvoir accoucher chaque semaine. Donc, si ça ne tenait qu’à Gal, elle aurait une armée d’enfants qui souffriront tous un jour de plusieurs degrés d’embarras après avoir découvert la vidéo Imagine de leur mère.

En discutant avec InStyle pour leur numéro Badass Women, Gal est entrée dans la magie de la naissance infusée par péridurale. via Personnes :

« J’adore accoucher. Je le ferais une fois par semaine si je le pouvais. C’est tellement magique. Et je prends toujours des péridurales, pour être juste, donc ce n’est pas si douloureux. Juste au moment où vous sentez que vous créez la vie, c’est incroyable.

Mes amis ont dit qu’ils se sont fait caca, mais vous savez… ça peut aussi être magique, non ? Mais alors que Gal aime accoucher, elle n’aime pas vraiment être enceinte. Les grossesses de Gal ont été dures pour elle, elle a souffert de migraines et ajoute : « Je ne suis pas dans mon élément. Gal a poursuivi en disant que même si elle aime donner naissance à des bébés, elle ne va pas trop en parler après coup et garde sa famille privée, même si être une mère est la chose la plus « dur à cuire » à son sujet :

« Ils sont la seule chose que je m’assure de garder aussi privée que possible », dit-elle à propos de sa famille. «Je veux qu’ils soient naïfs, en sécurité et protégés. Je partage beaucoup de choses – je crois que si j’ai vécu des expériences auxquelles les gens peuvent s’identifier ou dont ils peuvent apprendre, tant mieux. Mais en ce qui concerne ma famille, je suis très protecteur. En tant que star de la couverture du numéro Badass Women, Gadot dit que la chose la plus badass qu’elle ait jamais faite est de « tourner un film pendant que vous êtes enceinte ou lorsque vous avez un bébé ». «Quand vous êtes sur le plateau, vous êtes comme un cerf-volant. Vous pouvez voler si haut et essayer de prendre l’air. Ensuite, vous rentrez chez vous pour faire votre quart de travail principal en tant que mère », explique-t-elle. « Ce n’est pas à propos de moi, c’est : « OK, maintenant je dois laver Maya, nourrir Alma, mettre Daniella au lit. » … C’est ce que je fais de dur à cuire : jongler entre ma vie de famille et ma carrière d’actrice », ajoute-t-elle.

Gal peut regretter de dire qu’elle aime accoucher parce qu’elle veut vraiment Jim Bob Duggar glisser dans ses DM comme « Sup ? »

