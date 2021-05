Gal Gadot envoie un message pour arrêter le conflit en Israël

“C’est un cercle vicieux qui dure depuis trop longtemps. Israël mérite de vivre comme une nation libre et sûre, nos voisins méritent la même chose”, a-t-il déclaré.

À la fin de son message, Gal Gadot a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu un membre de leur famille lors des récents combats.

“Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable se termine, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre ensemble en paix. Je prie pour des jours meilleurs”, a-t-il écrit.

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens a éclaté cette semaine et s’est rapidement transformé en l’une des pires vagues de violence entre les deux parties ces dernières années. Les affrontements qui en ont résulté là-bas et dans d’autres parties de la vieille ville ont blessé des centaines de Palestiniens et des policiers israéliens. Des groupes militants palestiniens à Gaza se sont joints à la mêlée en tirant des roquettes sur Israël, qui a répondu par des frappes aériennes.