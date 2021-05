Gal Gadot est critiqué après avoir tweeté sur la violence entre Israël et la Palestine – Nouvelles de Chihuahua – Intrelíneas

Au cours des dernières heures, l’actrice israélienne Gal Gadot a reçu des critiques sur les réseaux sociaux après avoir exprimé son avis sur la nouvelle vague de violence entre Israël et la Palestine.

Dans un tweet, l’interprète de «Wonder Woman» et ancien membre des Forces de défense israéliennes (FDI) a appelé au calme parmi les nations, plaidant pour la fin du «cercle vicieux» des combats.

«Mon cœur s’est brisé. Mon pays est en guerre. Je me soucie de ma famille, de mes amis. Je me soucie de mon peuple (…) Israël mérite d’être une nation libre et sûre, nos voisins méritent la même chose (…) Je prie pour des jours meilleurs », a écrit Gadot.

Cependant, l’actrice a immédiatement fait l’objet de critiques de la part de nombreux internautes qui ont souligné le ton «favoritiste» de son texte, qui ne mentionne rien sur «l’occupation militaire, le vol de terres et le nettoyage ethnique» par le gouvernement israélien.

«Gal Gadot, un soldat israélien devenu milliardaire de la« Wonder Woman »d’Hollywood, envoie des pensées et des prières sans signification alors que le régime d’apartheid israélien qu’elle soutient nettoie ethniquement les Palestiniens et bombarde les Gazaouis dans un camp de prisonniers en plein air», a dénoncé le journaliste Ben Norton.

Pour sa part, la critique Sana Saeed a souligné le fait que Gadot “n’est même pas capable de dire” Palestiniens “” et qu’il les appelle simplement “voisins” d’Israël.