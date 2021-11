4 novembre 2021 / Publié par : Emily

Miroir miroir sur le mur. Qui est la chienne la plus chaude de toutes ? Euh, c’est Gal Gadot ! Oui, Gal a été choisi pour jouer la méchante reine dans le prochain remake en direct de Disney de Blanc comme neige, qui devrait démarrer la production en 2022. Rachel Zegler jouera Blanche-Neige. Je veux dire, dites ce que vous voulez à propos de Gal et de ses talents d’actrice, de sa politique et de sa vidéo emblématique « Imagine » pour toutes les mauvaises raisons, mais elle est définitivement assez attirante pour jouer la méchante reine. Et, en fin de compte, c’est à peu près tout ce qui compte dans le show-biz.

Rapports de date limite :

… Gal Gadot semble avoir trouvé son prochain projet qui sera certainement le plus beau de tous. Des sources disent à Deadline que Gadot est en négociations finales pour jouer la méchante reine dans l’adaptation en direct de Blanche-Neige par Disney, celle qui a tout déclenché pour la légendaire liste de films d’animation du studio. Rachel Zegler devrait jouer le personnage principal, sous la direction de Marc Webb et la production de Marc Platt. La production devrait démarrer en 2022.

Le film original Blanche-Neige et les Sept Nains, basé sur le conte de fées des frères Grimm, est sorti en 1937. C’était le premier long métrage d’animation de Disney, et à sa sortie, il détenait brièvement le record du film parlant le plus rentable de tous les temps ( Autant en emporte le vent l’a battu en 1939). Le nouveau remake d’action en direct « développera l’histoire et la musique de l’original »:

Benj Pasek et Justin Paul, le duo oscarisé et Tony derrière La La Land, The Greatest Showman et Dear Evan Hansen, écriront de nouvelles chansons pour le film. L’une des principales raisons pour lesquelles le studio a pris son temps sur cette adaptation est de s’assurer que la musique est correcte, et les initiés disent que les supérieurs sont enthousiasmés par ce que Pasek et Paul ont proposé après les premiers retours.

Deadline dit que le casting du film Blanche-Neige a été « long et minutieux », et les dirigeants de Disney ont eu un œil sur Gal pendant un certain temps:

Gadot était également intrigué par l’opportunité de rejoindre des stars comme Angelina Jolie et Cate Blanchett, qui jouaient auparavant des méchants emblématiques du coffre-fort Disney. Une fois le calendrier établi, un accord a été conclu cette semaine.

Gal suit les traces d’autres types d’Evil Queen comme Julia Robert dans Miroir Miroir (2012), Charlize Theron dans Blanche-Neige et le chasseur (également 2012), et Vanessa Redgrave dans l’épisode Blanche-Neige du Faerie Tale Theatre de Shelley Duvall.

Alors, qui joue la méchante reine quand elle se déguise en sorcière bossue avec un nez verruqueux géant ? Laissez-moi deviner, Gal Gadot dans un tas de prothèses. Putain, Hollywood ! Donnez aux acteurs traditionnellement laids leur chance de briller ! Dites-le avec moi : PLUS DE PROTHÈSES DE NEZ ! PLUS DE PROTHÈSES DE NEZ !

Voici Gal à la première de Red Notice à Hollywood hier soir avec ses co-stars Le Rocher et Ryan Reynolds:

Photos: Wenn.com/YouTube