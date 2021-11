Gal Gadot jouera le rôle de la méchante reine dans l’adaptation en direct de Blanche-Neige par Disney

Ayant déjà joué le rôle de méchants emblématiques du coffre-fort Disney, l’actrice a également aidé l’actrice à franchir le pas et à s’inscrire pour le film. (Crédit : Associated Press)

La star hollywoodienne et célèbre actrice Gal Gadot devrait jouer le rôle de la méchante reine dans l’adaptation en direct de Blanche-Neige par Disney. Gal Gadot, qui a été gravée dans la mémoire des cinéphiles en tant que Wonder Woman dans l’univers DC, est maintenant prête à montrer son côté méchant dans ce film.

Selon les créateurs du film, l’adaptation de Blanche-Neige sera un film d’action réelle et développera davantage l’histoire du film original. La musique du film d’adaptation s’appuiera également fortement sur le socle posé par la forme originale. Les paroles des chansons du film seront écrites par le duo oscarisé de Benj Pasek et Justin Paul, qui ont acquis renommée et gloire pour leurs précédentes collaborations, notamment Dear Evan Hansen, La La Land et The Greatest Showman, entre autres.

Selon les médias, les réalisateurs du film avaient gardé Gal Gadot à l’esprit depuis le début du film. Apparemment, le processus de casting pour le film était un processus de longue haleine, mais les dirigeants du studio avaient toujours gardé Gadot comme premier choix pour le film. Gadot de son côté était également intriguée par la perspective de partager l’espace d’écran avec des stars comme Angelina Jolie et Cate Blanchett. Ayant déjà joué le rôle des méchants emblématiques du coffre-fort Disney, l’actrice a également aidé l’actrice à franchir le pas et à s’inscrire pour le film.

Un autre obstacle qui s’est présenté aux cinéastes et à Gal Gadot était les difficultés majeures à aplanir leurs horaires respectifs d’une manière mutuellement pratique. Une fois la programmation effectuée des deux côtés, l’accord a finalement été conclu récemment. L’actrice devrait commencer le tournage du film au début de l’année prochaine. Gadot sera vu aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds dans le film nommé Red Notice qui sortira sur la plateforme en ligne Netflix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.