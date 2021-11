Gal Gadot, la « Wonder Woman », ouvre sa robe rouge en avant-première

Gal Gadot, en robe rouge, tombe amoureuse à l’avant-première de Red Notice | .

Gal Gadot a attiré tous les regards en mettant en valeur sa beauté enchanteresse dans un robe rouge tapissé de paillettes avec lesquelles je marche sur le tapis rouge à la première de « Avis rouge« , la nouvelle cassette Netflix à laquelle il collabore.

La actrice Gal Gadot, qui s’est fait connaître après sa participation en tant qu’héroïne dans « l’univers étendu de DC », dans des films tels que « Batman v Superman: Dawn of Justice, qu’elle a joué en 2016 et »Wonder Woman« , il a pris les devants à l’avant-première d’un nouveau film Netflix.

Le nouveau film qui Gal gadot stars aux côtés de Dwyane Johnson et Ryan Reynolds dans lequel elle est arrivée parée d’une robe rouge à paillettes.

Gal Gadot dans une robe rouge tombe amoureuse à la première de Red Notice. Photo : Capture Instagram

La « modèle israélien« , Gal Gadot Varsano, est devenue une référence pour la nouvelle bande vedette et a choisi de montrer sa charmante silhouette dans une robe qui tombait légèrement sur ses courbes, avec une coupe en V qui allongeait encore plus son cou et une fente sur la droite jambe suivie de volants qui ont ajouté du volume.

La robe à bretelles était entièrement recouverte de paillettes, ce qui a sans aucun doute fait le nominé « Meilleure actrice d’action« Aux Critic’s Choice Awards, le centre d’attention.

La producteur, Gal Gadot Varsano a apporté une touche de glamour supplémentaire avec des boucles d’oreilles élégantes, des diamants 15 carats, ainsi qu’un bracelet en platine et des tourmalines bleues de la collection Tiffany Blue Book 2021, dont elle est l’ambassadrice, ils ont fait de sa tenue un symbole de luxe .

La « super étoile« Née à Petah Tikva, elle a choisi de montrer ses cheveux courts en arrière, avec une coiffure « WetHair » (effet mouillé), en terme de maquillage, elle a mis en valeur ses traits avec des fards, un eye-liner et de larges cils noirs qui ont approfondi son regard.

Pour les lèvres, la célébrité de 36 ans, qui partage des racines polonaises, allemandes, autrichiennes et tchèques, s’est penchée vers la couleur rouge classique et infaillible, qui correspondait à sa robe et sa manucure, ainsi que des joues roses avec un blush couleur pêche. .

L’interprète de « Gisele Yashar » le premier personnage de l’actrice dans la bande »Rapide furieux« (2009), elle a assisté au gala en compagnie de son mari, Yaron Varsano, avec qui elle a procréé trois filles : Alma, 10 ans, Maya, 4 ans, et Daniella, 4 mois.

Mercredi soir dernier, les lumières et des centaines de personnes ont rempli les sièges d’une scène installée au cœur du LA Plaza, (au centre de la ville de Los Angeles) qui jouxte l’arène où joue l’équipe des Los Lakers. .

L’actrice, dont la participation au live-action de Disney du film classique « Blanche-Neige » a récemment été confirmée, qui sera tournée en 2022, a commenté sa participation à l’intrigue d’action de la plateforme.

Ryan et Gal ont été formidables avec qui travailler. Ils sont si fabuleux.