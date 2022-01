Gal Gadot réfléchit à la vidéo de couverture virale « Imagine », dit que le geste était « de mauvais goût »

Gal Gadot réfléchit à sa vidéo virale « Imagine » qui a bouleversé les réseaux sociaux en mars 2020.

L’actrice de « Death on the Nile », 36 ans, s’est exprimée sur la couverture de John Lennon qu’elle a interprétée avec une cohorte de ses plus proches amis d’Hollywood et a posté il y a près de deux ans au grand dam du public, racontant à InStyle qu’avec le recul, la vidéo « ce n’était pas le bon moment » ou « la bonne chose ».

La vidéo présentait des camées de Natalie Portman, Jimmy Fallon, Zoë Kravitz, Will Ferrell, Amy Adams, James Marsden, Mark Ruffalo, Sarah Silverman, Sia et Maya Rudolph.

Gadot a déclaré que la vidéo avait été réalisée avec des « intentions pures » lorsqu’elle a eu l’idée et a contacté Kristen Wiig après avoir vu comment le coronavirus a ravagé sa patrie d’Israël avant de toucher les États-Unis.

Gal Gadot a parlé de la vidéo de couverture virale « Imagine » qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux en mars 2020 pour faire réagir les médias sociaux.

« Je me suis dit : ‘Écoutez, je veux faire ce truc' », a déclaré Gadot dans le numéro de février 2022 du magazine. « La pandémie était en Europe et en Israël avant qu’elle n’arrive ici [to the U.S.] de la même manière. »

« Ce n’était pas le bon moment, et ce n’était pas la bonne chose. C’était de mauvais goût », a déploré Gadot à la publication. « Toutes de pures intentions, mais parfois, vous ne touchez pas dans le mille, n’est-ce pas ? »

À l’époque, John Mayer est allé jusqu’à se moquer de la vidéo virale, disant à ses fans qu’il était en fait invité à participer au PSA public.

« Je dois dire la vérité à propos de quelque chose », a-t-il poursuivi. « En fait, ils m’ont demandé d’en faire partie, et j’ai totalement mal compris la mission, et j’ai pensé qu’ils voulaient que je chante ‘Imagine’ d’Ariana Grande, de son album à succès de 2019, ‘Thank U, Next’. Ils ont été assez gentils pour envoyer une coupe. Jetez un œil.

« Suis-je désolé? Même pas proche », dit-il après la lecture de la vidéo. « Mais ne suis-je pas désolé ? Eh bien, maintenant c’est une question complètement différente avec une réponse complètement différente. Tu as tout à fait raison, je ne suis pas désolé.

« Et au fait, tout ce qu’Ariana chante dans la chanson sonne bien en ce moment », conclut Mayer. « On se voit demain soir sur Current Mood: Live. D’ici là, prenez bien soin de vous, souriez quand vous le pouvez, riez quand l’occasion se présente, et à bientôt. »

La star de « Wonder Woman » a parlé en détail du geste pour la dernière fois en octobre 2020 dans une interview avec Vanity Fair. Dans ce document, elle a insisté sur le fait que son objectif était de « faire une bonne action » et qu’elle avait malheureusement raté le coup.

« Parfois, vous savez, vous essayez de faire une bonne action, et ce n’est tout simplement pas la bonne bonne action. Je n’avais que de bonnes intentions, et cela venait du meilleur endroit, et je voulais juste envoyer de la lumière et de l’amour au monde , a-t-elle déclaré à l’époque.

« J’ai commencé avec quelques amis, puis j’ai parlé à Kristen [Wiig]. Kristen est comme le maire d’Hollywood. Tout le monde l’aime, et elle a amené un tas de gens au match. Mais oui, je l’ai commencé, et je peux seulement dire que je voulais faire quelque chose de bien et de pur, et ça n’a pas transcendé. »