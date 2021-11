Gal Gadot s’apprête à jouer dans le prochain remake d’action en direct de ‘Snow White’

Deadline a rapporté que Wonder Woman Gal Gadot est en négociations finales pour rejoindre le casting de de Disney prochain remake d’action en direct de Blanche-Neige et les Sept Nains.

Disney et l’équipe derrière l’adaptation dirigée par Marc Webb feront jouer Godot la méchante reine. Le remake du tout premier long métrage d’animation de Disney est en développement depuis au moins cinq ans. Galdot elle-même a confirmé la nouvelle mercredi soir (3 novembre) lors de la première sur le tapis rouge de son dernier film, Red Notice.

« Eh bien, tout d’abord, je suis enthousiasmé par le fait qu’il s’agit d’un personnage emblématique. Je suis ravi de créer un personnage de méchant emblématique avec ma propre voix », a déclaré Gadot à Entertainment Tonight.

« Je suis très, très, très excitée et j’ai hâte de jouer la méchante reine », a-t-elle ajouté. « Miroir miroir sur le mur. J’ai hâte ! »

Cette nouvelle du casting fait suite à l’annonce en juin dernier que Rachel Zegler incarnera Blanche-Neige en plus de l’équipe de La La Land et Dear Evan Hansen Benj Pasek et Justin Paul en charge de la composition des toutes nouvelles chansons du film.

La production devrait débuter l’année prochaine. Gadot apparaîtra ensuite aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds dans Red Notice, une comédie d’action qui sortira sur Netflix vendredi prochain (12 novembre).

Sorti en janvier 1938, plusieurs semaines après l’entrée du film dans les cinémas, Chansons de Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney (avec les mêmes personnages et effets sonores que dans le film de ce titre) a été la toute première bande originale de film commercialisée. La partition musicale a été composée par Paul J Smith et Leigh Harline, et les chansons de l’album ont été écrites par Larry Morey, Frank Churchill et Leigh Harline. « Heigh-Ho » est sans doute la chanson la plus reconnue du film et est chantée par les nains alors qu’ils se dirigent vers la mine.

Achetez ou diffusez la bande originale de Blanche-Neige et les Sept Nains.