Gal Gadot sera la méchante reine dans l’action en direct de ‘Snow White’

Zegler et Gadot Ils seront sous la direction du réalisateur Marc Webb dans ce film qui suivra la récente stratégie de Disney consistant à recréer ses classiques animés avec des prises de vue réelles et de vrais acteurs.

La filmographie variée de Webb comprend des titres de comédie romantique tels que « 500 Days of Summer » (2009), qui mettait en vedette Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel; et des films de super-héros comme The Amazing Spider-Man (2012) et The Amazing Spider-Man 2 (2014), dont le casting a dirigé Andrew Garfield et Emma Stone.

Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), basé sur une histoire des frères Grimm, fut le premier long métrage de Disney et au fil des années, il devint un film essentiel dans l’histoire de l’animation.

La narration de Blanche-Neige a fait l’objet de certaines versions modernes comme celles des films Miroir Miroir (2012), avec les actrices Julia Roberts et Lily Collins ; ou Blanche-Neige et le chasseur (2012), avec Kristen Stewart.