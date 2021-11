Gal Gadot sera la méchante reine de Blanche-Neige dans l’action en direct de Disney

Maintenant, l’interprète de Wonder Woman rejoint des actrices comme Angelina Jolie qui ont joué les méchants de Disney.

Le casting de Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige était la première publicité de Disney il y a quelques mois. Deadline rapporte que le studio considère depuis longtemps Gal Gadot comme la méchante reine, mais ils ont dû ajuster le calendrier de l’actrice qui avait d’autres projets tels que Wonder Woman 1984, Red Notice et Death On The Nile, en fait elle tourne actuellement Heart of Stone de Disney.