Gala Ballon d’Or 2021

29/11/2021

L’attaquant du PSG, Léo Messi, a remporté son septième Ballon d’Or devant Robert Lewandowski, l’autre grand candidat, et devient le joueur qui a remporté le plus de récompenses dans toute l’histoire du football. Seul Cristiano Ronaldo approche la star avec cinq trophées à son palmarès.

L’Argentin, qui a remporté les éditions 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, a atteint les prévisions et atteint également celle de 2021, la première après l’annulation de l’année précédente en raison du Covid-19. Les bons records de score, l’importance dans le développement de Barcelone et son été fructueux avec l’Argentine l’ont fait remporter le prix devant l’attaquant du Bayern Robert Lewandowski et le milieu de terrain de Chelsea Jorginho.

L’ex de Barcelone a vécu une dernière décennie et demie dans le cadre d’un combat individuel avec Cristiano Ronaldo: Les deux ont partagé toutes les récompenses depuis 2008 avec le seul mais de 2018, lorsque le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a gagné après son rôle avec la Croatie lors de la Coupe du monde 2018. Le Portugais a ajouté un total de six titres depuis lors, par sept pour l’Argentin, le plus de l’histoire.

Une année marquée par le succès avec l’Argentine

Messi a vécu une année 2021 historique avec son équipe : Les hommes de Lionel Scaloni ont battu le Brésil en finale de la Copa América et l’attaquant a remporté son premier titre international complet. Avec la victoire, l’attaquant a enlevé l’épinette clouée par les deux finales perdues à Chili en 2015 et 2016, en plus de la Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne.

A Barcelone, le Rosario enregistré 38 buts et 14 passes décisives lors de la saison 2020/21 et a remporté une Coupe du Roi des mains de Ronald Koeman, le dernier trophée en tant que joueur de l’équipe catalane. Sans parvenir à un accord de renouvellement, l’attaquant a signé pour le PSG en tant qu’agent libre, où il forme un trident de luxe avec Neymar et Kylian Mbappé.