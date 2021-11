Gala Coin augmente de 218% en sept jours – Voici où l’acheter

La pièce Gala est l’une des rares pièces à avoir résisté à la tempête actuelle sur le marché des crypto-monnaies. La pièce est en hausse à deux chiffres alors que la plupart des crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, ont chuté la semaine dernière.

Pour aider les investisseurs crypto qui souhaitent investir dans la pièce GALA, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider à expliquer ce qu’est la pièce GALA et les aider également avec les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour en savoir plus sur cette pièce, lisez la suite.

Les meilleurs endroits pour acheter des pièces GALA

Comme GALA est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter GALA en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter GALA dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre GALA

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont GALA.

Qu’est-ce que la pièce de Gala ?

La pièce GALA est le token natif du réseau blockchain de Gala Games.

Si vous n’avez pas entendu parler de Gala Games, c’est une plate-forme où les joueurs peuvent jouer à des jeux blockchain et acheter ou vendre des actifs NFT dans le jeu. Les joueurs influencent également le jeu à jouer ou le financement obtenu en votant.

Le jeton GALA est utilisé comme jeton utilitaire au sein du réseau pour acheter du NFT et faciliter les transactions.

Faut-il acheter la pièce GALA aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie forte, GALA est une excellente option. Il a maintenu sa tendance à la hausse alors même que le marché général des crypto-monnaies saigne.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prévision de prix GALA

Bien qu’il soit difficile de fournir une prévision décisive du prix de la pièce GALA car le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que de grandes fluctuations du marché peuvent se produire à tout moment, le prix de la pièce GALA devrait dépasser 0,5 USD pour la fin de la année. .

Néanmoins, Gala (GALA) devrait maintenir sa tendance à la hausse pendant au moins le reste de 2021.

$ Réactions GALA sur les réseaux sociaux

Alors que nous nous préparons pour le prochain gros drop de VOX le 6 décembre, il est temps pour une autre mini-quête de la communauté Discord ! Aidez-nous à créer l’histoire d’un elfe légendaire Everflow, mais dépêchez-vous ! Les soumissions ne seront acceptées que demain! Inscrivez-vous : https://t.co/OB1Bm3IzXj#CollectVOX pic.twitter.com/K2284I8C70 – Jeux de gala (@GoGalaGames) 23 novembre 2021

🔥🔥 Meilleur projet de jeu avec la meilleure croissance au cours des 7 derniers jours 🔥🔥 La tendance NFT n’a pas encore montré de signes de refroidissement. $ GALA $ COCOS $ CRA $ REALM $ ANRX $ AVXT $ TUS $ DEP $ UFO $ SHROOM Source : @cafecrypto_ann pic.twitter.com/4P5BgVdrdJ – 🌸 Daisy 🌸 (@daisy_btc) 23 novembre 2021

