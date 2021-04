Gala du Met 2021 déplacé en septembre; thème annoncé ⋆ .

Bonnes nouvelles fashionistas! Le Met Gala revient!

Selon The Hollywood Reporter, lundi, le Metropolitan Museum of Art a annoncé que le spectacle annuel de haute couture qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, reviendrait enfin pour une affaire «plus intime» en septembre de cette année. Il reprendra son offre printanière plus grande que nature habituelle en mai 2022.

Bien que l’on ne sache pas qui seront les hôtes ou les présidents des célébrités pour les deux galas, le cinéaste Queen & Slim Melina Matsoukas a été chargé de créer un film ouvert à projeter dans les galeries, avec un contenu qui changera tout au long de l’exposition.

Rihanna assiste au gala-bénéfice du Costume Institute «China: Through The Looking Glass» au Metropolitan Museum of Art le 4 mai 2015 à New York. (Photo par Mike Coppola / .)

Ouverture le 18 septembre «En Amérique: un lexique de la mode», célébrera le 75e anniversaire du Costume Institute du musée et «explorera un vocabulaire moderne de la mode américaine», a déclaré le musée. Leur deuxième offrande, «En Amérique: une anthologie de la mode», ouvrira le 5 mai 2022.

«La mode est à la fois un signe avant-coureur de changements culturels et un récit des forces, des croyances et des événements qui façonnent nos vies», a déclaré Max Hollein, directeur du Met, dans un communiqué. «Cette exposition en deux parties examinera comment la mode reflète l’évolution des notions d’identité en Amérique et explorera une multitude de perspectives à travers des présentations qui parlent de certaines des complexités de l’histoire avec une immédiateté puissante.

«Au cours de l’année écoulée, à cause de la pandémie, les liens avec nos maisons sont devenus plus émotionnels, tout comme ceux avec nos vêtements», conservateur du Met Andrew Bolton dit dans sa propre déclaration. «Pour la mode américaine, cela a signifié un accent accru sur le sentiment sur l’aspect pratique.»

THR note qu’en plus de Matsoukas, d’autres collaborateurs confirmés du film incluent, directeur de la photographie Bradford Young, concepteurs de production Nathan Crowley et Shane Valentino; et directeur de cinéma Franklin Leonard qui est également le fondateur de The Black List.

Beyonce assiste au Gala du Costume Institute «Manus x Machina: la mode à l’ère de la technologie» au Metropolitan Museum of Art le 2 mai 2016 à New York. (Photo par Mike Coppola / . pour People.com)

Le monde est son huître

Travailler sur un film pour l’une des soirées les plus importantes de la haute couture n’est que la dernière réalisation de Matsoukas, dont la star est à la hausse depuis un certain temps déjà.

Comme nous l’avons déjà signalé au début de l’année, par le biais de sa société de production De La Revolución Films, la réalisatrice très célèbre a signé un contrat de production cinématographique de deux ans avec MGM.

En plus de la réalisation et de la production exécutive d’Insecure de HBO, Matsoukas est surtout connu pour avoir réalisé des vidéoclips pour des artistes tels que Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg, Alicia Keys, et Beyoncé. Elle est le cerveau derrière les visuels du single «Formation» de la chanteuse, qui a remporté le Grammy 2017 du meilleur vidéoclip.

«Après plus d’une décennie de collaboration avec Melina, nous sommes devenus une famille», a-t-elle déclaré en 2009. «En 2005, elle a réussi à tourner cinq vidéos avec moi en trois jours, créant de superbes images avec peu ou pas de budget. Nous avons parcouru un long chemin depuis ces jours.

La superstar a ajouté: “[Melina] tient un miroir pour que les gens qui ressemblent à vous et moi se voient nous-mêmes, en disant: ‘Vous êtes belle et vos histoires comptent.’ »

Bey a poursuivi: «Son dynamisme, sa vision, son niveau de goût et sa narration sont résolument sans excuse.

L’accord MGM de Matsoukas la réunit Pamela Abdy, Présidente de MGM Film Group, qui a collaboré avec la productrice primée pour ses débuts en tant que réalisatrice Queen & Slim. Le drame policier de 2019 a été écrit par le gagnant d’un Emmy Lena Waithe et a joué Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith. Le projet a été nominé pour un DGA Award pour le premier long métrage et a valu à Matsoukas la médaille Franklin J. Schaffner Alumni Medal de l’AFI.

