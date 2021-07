Galatasaray accuse la Grèce de “discrimination” pour ne pas avoir accepté ses tests PCR

in

13/07/2021

Act à 11:26 CEST

.

Le gouvernement turc et Galatasaray ont accusé les autorités grecques de « discriminatoire » pour avoir refusé d’accepter les tests PCR effectués en Turquie sur les membres de l’équipe, qui ont par conséquent décidé d’annuler le match amical prévu et de rentrer chez eux.

« A Athènes, où nous sommes allés jouer un match amical dans une ambiance conviviale, l’équipe turque a été discriminée », a déclaré le club ottoman dans un communiqué..

L’équipe d’Istanbul est rentrée en Turquie hier soir, après la décision d’annuler le match qui était prévu mardi soir.

En outre, a publié une note, dans laquelle il accusait les autorités helléniques de traiter l’équipe d’Istanbul d’une manière “inappropriée et même arrogante”. à l’aéroport d’Athènes, en ne reconnaissant pas les tests Covid précédemment effectués en Turquie et en obligeant les joueurs à se soumettre à un nouveau test sur le sol grec.

“Les matchs amicaux sont entre amis. Ce comportement n’est pas du tout amical. Nous avons donc décidé d’y retourner”, a déclaré l’entraîneur de Galatasaray Fatih Terim aux médias turcs.

Le conflit égéen, une constante

Le traitement des autorités grecques envers Galatasaray a également été critiqué par le gouvernement turc, qui l’a qualifié de « maléfique ». “Vous ne pouvez pas accepter le traitement diabolique et antisportif auquel Galatasaray a été confronté en Grèce”, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavusoglu dans un tweet.

Pour sa part, Athènes a défendu que l’obligation de soumettre ceux qui arrivent de l’étranger à des tests sur le sol hellénique s’applique à “tous les voyageurs”: “Tous les voyageurs arrivant en Grèce, quelle que soit leur nationalité, peuvent être soumis à des tests PCR ou antigéniques pour la détection du Covid-19, basés sur un algorithme sanitaire”, a expliqué le sous-secrétaire d’État à la Protection civile de Grèce, Nikos Jardaliás, dans la capitale grecque.

Les relations bilatérales entre la Grèce et la Turquie, avec une longue histoire de tensions, se sont encore détériorées ces dernières années en raison de problèmes tels que la migration et la décision d’Ankara d’explorer les gisements de pétrole et de gaz dans les zones de la mer Méditerranée que les deux pays considèrent comme leur juridiction.