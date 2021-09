Galatasaray profite de la seconde mi-temps pour battre la Lazio (1-0)

17/09/2021 à 08:57 CEST

Les Galatasaray ils ont remporté leur premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa 1-0 à domicile, disputé ce jeudi au stade Türk Telekom. Avec ce résultat, l’équipe d’Istanbul est première avec trois points et la Blanquiceleste quatrième et sans points à la fin du match.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Galatasaray, qui a créé son lumineux avec un objectif en soi Thomas strakosha à la minute 66, concluant le duel avec le résultat de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Emre kilin, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Mohamed Moustafa et Christian Luyindama remplacement Taylan Antaliali, Muhammed Kerem Akturkoglu, Olimpiu morutan, Halil dervisoglu et Alexandru Cicaldau, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Sergej Milinkovic-Savic, Vedat Muriqi, Prendre de base, Pierre et Danilo Cataldi, qui est entré par Jean-Daniel Akpa Akpro, Ciro Immobile, Luii Alberto, Felipe Anderson et Lucas Leiva.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Image de balise Fernando Muslera) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Jean-Daniel Akpa Akpro, Vedat Muriqi et Mattia Zaccagni.

Lors de la journée suivante, deuxième de la phase de groupes de la Ligue Europa, le Galatasaray jouera son match contre lui Olympique de Marseille à domicile. Pour sa part, Latium jouera dans son fief son match contre lui Lokomotiv Moscou.

Fiche techniqueGalatasaray :Thomas Strakosha, Manuel Lazzari, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Elseid Hysaj, Luii Alberto, Lucas Leiva, Jean-Daniel Akpa Akpro, Ciro Immobile, Felipe Anderson et Mattia ZaccagniLatium :Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Víctor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyali, Berkan Kutlu, Muhammed Kerem Akturkoglu et Halil DervisogluStade:Stade Türk TelekomButs:Thomas Strakosha (1-0, min. 66)