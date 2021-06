Galatasaray teste la signature d’Álex Moreno

08/06/2021 à 19:44 CEST

Alberto Teruel

Álex Moreno pourrait jouer dans le prochain mouvement du Betis sur le marché des transferts. Selon divers médias de Turquie, la signature de la partie catalane par Galatasaray est bien avancée, et pourrait être finalisé dans les semaines à venir. Bien que l’équipe turque n’ait pas encore fait d’offre formelle pour le footballeur, elle a déjà commencé à rendre compte des chiffres possibles du transfert.

Galatasaray a le besoin de fermer la section d’incorporation dès que possible. En raison de la deuxième place obtenue en Süper Lig turque, le club devra débuter la saison quelques semaines plus tôt que prévu pour disputer la phase préliminaire de la Ligue des champions, où il débutera dès le troisième tour à élimination directe.

Selon le journal Sabah, Galatasaray aurait déjà conclu l’accord avec Álex Moreno, qui allait recevoir 1,2 million d’euros dans le club turc. Cependant, Sporx va plus loin et parle des chiffres exacts auxquels le transfert se terminerait. L’opération se solderait par une mission d’un an avec un rachat obligatoire compris entre 3,5 et 4 millions d’euros à l’issue de la saison 2021/2022.

Des chiffres qui, au premier abord, ne semblent pas attractifs ni pour le joueur ni pour le club. Selon le portail web signatures.com, Álex Moreno perçoit actuellement 738.000 euros par an, donc l’offre de Galatasaray ne signifierait pas une amélioration radicale de son contrat. Pour sa part, le Betis a clôturé sa signature en versant 7 millions d’euros au Rayo Vallecano, donc en aucun cas il n’améliorerait le montant investi il ​​y a à peine deux saisons.