Galatasaray vs Beşiktaş en direct: comment regarder l’action turque Süper Lig en ligne depuis n’importe où

Ce derby affrontement entre ces deux anciens rivaux d’Istanbul devrait déterminer qui remportera le titre cette année alors que la Süper Lig turque atteint un point culminant passionnant.

Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Galatasaray vs Beşiktaş et regarder toute l’action en ligne, où que vous soyez dans le monde.

L’équipe locale se retrouve actuellement à six points de retard sur Beşiktaş, troisième avec seulement trois matchs à jouer, les deux équipes étant séparées par Fenerbahçe, deuxième.

Après une campagne indifférente, Galatasaray de Fatih Terim semble avoir trouvé une forme ces dernières semaines et entrer dans ce match sur une série de six matchs sans défaite.

Cette constance est peut-être venue trop tard pour leur mériter le championnat, mais l’équipe locale sera déterminée à empêcher ses voisins de remporter leur premier titre en quatre ans.

Beşiktaş n’a quant à lui perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches de Süper Lig, les hommes de Sergen Yalçın ayant battu Hatayspor 7-0 lors de leur dernier match.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de Galatasaray vs Beşiktaş, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Galatasaray vs Beşiktaş: où et quand?

Ce match massif aura lieu samedi au stade Türk Telekom d’Istanbul, avec un coup d’envoi prévu à 21h30, heure locale (TRT). Cela en fait un départ à 13h30 HE / 10h30 PT aux États-Unis et un coup d’envoi à 18h30 BST au Royaume-Uni.

Regardez Galatasaray vs Beşiktaş en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de Galatasaray vs Beşiktaş plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder ce choc de Süper Lig turque mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder Galatasaray vs Beşiktaş en ligne en Turquie

Le derby d’Istanbul sera diffusé exclusivement en direct sur beIN Sports dans le pays hôte. Cela signifie également que vous pouvez diffuser en direct Galatasaray vs Besiktas en utilisant l’application beIN Sports Connect. Le coup d’envoi est prévu à 21h30 TRT samedi soir.

Si vous venez de Turquie mais que vous vous trouvez à l’étranger pour le grand affrontement, vous pouvez suivre nos instructions ci-dessus et vous procurer un VPN pour vous connecter au fur et à mesure de votre couverture locale.

Comment regarder Galatasaray vs Beşiktaş en ligne aux États-Unis

Le réseau sportif de télévision payante beIN Sports détient les droits de diffusion exclusifs de la Turkish Süper Lig aux États-Unis, y compris ce choc massif de haut de la table.

Vous pouvez accéder à beIN Sports via la plupart des fournisseurs de câble, ainsi qu’à des services de diffusion en continu tels que FuboTV, où il est disponible dans le cadre de son forfait familial de niveau inférieur, qui coûte 64,99 $ par mois et donne accès à plus de 110 chaînes. .

La bonne nouvelle est que Fubo propose actuellement un essai GRATUIT d’une semaine, ce qui signifie que vous pouvez regarder le grand match de ce week-end sans payer un centime.

Le coup d’envoi pour Galatasaray vs Beşiktaş est à 13h30 HE / 10h30 PT.

Diffusion en direct de Galatasaray vs Beşiktaş au Canada

Au Canada, beIN Sports détient les droits de diffusion de la diffusion des matchs de football de la Süper Lig turque et diffusera cet énorme affrontement de derby. Les abonnés peuvent également se connecter via l’application beIN Sports Connect sur mobile.

Galatasaray vs Beşiktaş débutera à 13h30 HE / 10h30 PT le samedi matin.

Puis-je diffuser Galatasaray vs Beşiktaş en direct au Royaume-Uni?

La mauvaise nouvelle pour les fans de football turcs au Royaume-Uni est qu’aucun radiodiffuseur de la région n’est prêt à montrer cet énorme affrontement au sommet de la table.

Mais ne désespérez pas, avec les options VPN que nous avons décrites ci-dessus, vous pouvez vous connecter au match en changeant votre emplacement ailleurs dans le monde qui diffuse le match et le regarder là-bas.

Diffusion en direct de Galatasaray vs Beşiktaş en direct en Australie

C’est malheureusement la même histoire Down Under sans diffuseur confirmé de ce match crucial en Australie. Comme alternative, vous pouvez essayer un VPN comme indiqué ci-dessus et vous déplacer numériquement dans un pays affichant le match.

