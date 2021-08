Galaxy A03s : c’est le mobile Samsung le moins cher de 2021 | La technologie

Samsung a lancé un appareil avec un prix assez révolutionnaire, puisqu’il atteint la catégorie du terminal le moins cher qu’il a lancé tout au long de cette année 2021.

Samsung est au four chaud depuis plusieurs semaines et les terminaux que l’entreprise lance sur le marché se succèdent. Les premiers à être dévoilés ce mois-ci étaient leurs nouveaux appareils pliables qui viennent remplacer la famille Galaxy Note..

Les pliages menés par le Samsung Galaxy Z Fold 3 et suivis par le Samsung Galaxy Z Flip 3 sont les plus intéressants de leur nouveau catalogue, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont uniquement dédiés au lancement d’équipements haut de gamme.

Samsung propose un grand nombre d’appareils pour tous les budgets et la preuve en est la famille Galaxy A. Cette famille a des appareils conçus pour que les utilisateurs n’aient pas à dépenser beaucoup pour obtenir un terminal approprié.

Maintenant, ils veulent donner une tournure à tout cela et proposer un appareil encore moins cher. Cette équipe serait le Samsung Galaxy A03 et c’est le mobile le moins cher que la firme sud-coréenne a lancé jusqu’à présent cette année.

Bon, d’ici au 31 décembre, ils décident de battre un nouveau record et de présenter un appareil encore moins cher sur le marché, mais pour le moment il remporte la médaille d’or. À l’intérieur du nouveau Samsung Galaxy A03s, nous trouvons un MediaTek Helio P35.

La quantité de RAM et de stockage dépendra de la version choisie, la plus basique est de 3 Go de RAM avec 32 Go pour les photos, les vidéos et les données. La version la plus avancée augmente la RAM à 4 Go et le stockage à 64 Go.

Bien sûr, dans les deux cas, vous pouvez utiliser la microSD pour augmenter la mémoire. L’écran que cet appareil arbore est de 6,5 pouces avec une résolution HD + et un format allongé avec un rapport 20: 9. La technologie du panneau est LCD.

Le seul inconvénient de ce terminal Samsung bon marché est qu’il n’atteindra probablement pas notre pays. Pour le moment, le Samsung Galaxy A03s a été lancé en Inde et le prix de la conversion serait de 155 euros pour la version 3 Go et 32 ​​Go, tandis que la version 4 Go et 64 Go s’élèverait à 168 euros.