Galaxy A52 5G, Garmin Forerunner 55 et Pixel Buds Un cadeau international !

Si vous allez dans l’eau cet été, il n’y a pas de meilleur compagnon de téléphone qu’un étui flottant étanche CaliCase.

Ces excellents étuis étanches sont parfaits pour vos plaisirs sous-marins, fournissant la certification IPX8 pour garder votre téléphone au sec jusqu’à une profondeur de 100 pieds. Vous pouvez utiliser votre téléphone à travers l’étui pour prendre de superbes photos et vidéos, et il flottera à la surface s’il vous échappe. La superposition à double rembourrage protège également votre appareil contre les chutes, vous êtes donc prêt pour tous les types d’aventures.

Nous avons 10 étuis CaliCase à offrir et vous trouverez les détails ci-dessous. Mais nous pouvons également offrir en exclusivité aux lecteurs d’Android Authority un code de réduction de 20 % si vous manquez les cadeaux. Rendez-vous simplement sur CaliCase et utilisez le code promo UN ÉTÉ à la caisse pour économiser sur ces compagnons de voyage abordables.

Étui pour téléphone flottant étanche CaliCase

Capturez l’instant et protégez votre téléphone cet été

Disponible en 15 couleurs élégantes, CaliCase est l’option étanche premium pour ceux d’entre vous qui cherchent à protéger leur téléphone et à capturer les moments. Construction étanche à double couche et certifié IPX8 pour 100 pieds sous l’eau. Le rembourrage en mousse intégré permet à votre téléphone de flotter sur l’eau. Plus besoin de stresser à l’idée de perdre votre téléphone. Parfait pour toute personne faisant du bateau, du kayak ou allant n’importe où près de l’eau profonde !

Premier prix : Un Samsung Galaxy A52 5G et un t-shirt AA

Le Galaxy A52 5G fait suite aux très populaires Galaxy A51 et Galaxy A51 5G de 2020. Il n’a pas manqué de nous impressionner, et nous espérons que notre premier prix ce mois-ci acceptera quand leur appareil gratuit arrivera et ils peuvent rejoindre la révolution 5G.

Le téléphone est doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et d’un appareil photo perforé. Important pour un appareil de milieu de gamme, l’écran a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un lecteur d’empreintes digitales efficace à l’écran. Le Qualcomm Snapdragon 750G et 6 Go de RAM garantissent des performances solides et sont pris en charge par 128 Go de mémoire ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh pour une utilisation toute la journée.

Deuxième prix : une Garmin Forerunner 55 et un t-shirt AA

L’été est à nos portes, mais si vous avez besoin de plus de motivation pour sortir et battre le trottoir, le nouveau Garmin Forerunner 55 peut vous aider à atteindre vos objectifs. C’est notre deuxième prix ce mois-ci, avec un t-shirt Android Authority pour faire du sport pendant votre course.

Le Garmin Forerunner 55 est un gagnant complet. Il excelle dans les performances GPS et de fréquence cardiaque et offre encore plus de fonctionnalités d’entraînement que son prédécesseur. La batterie peut durer jusqu’à deux semaines en mode smartwatch ou jusqu’à 20 heures en mode GPS. Les fonctionnalités sont trop abondantes pour être énumérées ici, mais incluent le GPS autonome, le capteur de fréquence cardiaque Garmin Elevate, les analyses post-run et les estimations de VO2 max.

En tant que montre connectée, la Forerunner 55 peut recevoir des notifications, fournir la météo sur l’appareil et est compatible avec Connect IQ. Vous ne serez pas déçu si vous décrochez ce prix.

Troisième prix : Google Pixel Buds A et un t-shirt AA

Google vient de présenter les derniers bourgeons de la famille Google Pixel Buds, et vous pourriez être l’un des premiers à les adopter. Notre troisième prix ce mois-ci est le Google Pixel Buds A.

Les Google Pixel Buds A ont un aspect identique aux Pixel Buds de deuxième génération et sonnent tout aussi bien avec les mêmes haut-parleurs dynamiques de 12 mm et deux microphones à formation de faisceau. La fonction Adaptive Sound des principaux Pixel Buds est également prise en charge, modifiant automatiquement le volume de la musique en fonction du niveau de bruit de votre environnement. Il existe également des fonctions d’amplification des basses pour ce punch supplémentaire.

10 finalistes : Un CaliCase de votre choix

Termes et conditions

Il s’agit d’un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays). Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous habitez dans une autre région, selon l’endroit où vous habitez, nous pouvons vous contacter pour vous offrir un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone offert dans le cadre du concours. Nous ne sommes pas responsables des envois perdus. Nous ne sommes pas responsables en cas de dysfonctionnement de votre prix. Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre pays de résidence. Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir. Vous ne pouvez pas effectuer d’entrées supplémentaires en utilisant plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail par la même personne, vous ne serez pas éligible pour gagner. Nous nous réservons tous les droits d’apporter des modifications à ce cadeau. Ce cadeau est géré par Android Authority. Le prix sera expédié lorsqu’il sera disponible à l’achat.

