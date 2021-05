Galaxy Digital annonce un bénéfice net de 0 million au premier trimestre 2021 et dépasse le milliard en AUM

Négociation et investissement

Galaxy Digital annonce un bénéfice net de 860 millions de dollars au premier trimestre 2021 et dépasse 1 milliard de dollars en AUM

Galaxy Digital de Mike Novogratz a annoncé un premier trimestre 2021 rentable avec 860,2 millions de dollars de résultat net global, un revirement complet par rapport à la perte de 27 millions de dollars au premier trimestre 2020. Novogratz, fondateur et PDG de Galaxy Digital, a déclaré:

«Galaxy Digital a enregistré un autre trimestre record consécutif, le résultat global net étant passé à 860 millions de dollars, contre 336 millions de dollars au trimestre précédent.»

Les revenus tirés des activités de négociation de la société ont augmenté à 508,7 millions de dollars, tandis que les gains nets réalisés sur placements se sont chiffrés à 151,1 millions de dollars au cours du trimestre.

La société a réalisé 12 nouveaux investissements au cours du trimestre et détient maintenant environ 80 investissements dans environ 60 sociétés en portefeuille.

Au premier trimestre 2021, pendant le marché haussier, Galaxy Digital a signalé une augmentation de 50% des volumes de négociation par rapport au dernier trimestre et une augmentation de 510% des prêts de contrepartie bruts à 670 millions de dollars.

Galaxy Digital Trading a également accueilli plus de 100 nouvelles contreparties au cours du trimestre. La société a en outre lancé plusieurs produits au cours de cette période, notamment un ETF Bitcoin et un ETF Ether.

Au 31 mars 2021, la société avait 1,27 milliard de dollars d’actifs sous gestion.

Dans le domaine minier Bitcoin, Galaxy a commencé à héberger ses machines dans un centre de données tiers aux États-Unis et prévoit d’atteindre jusqu’à 1995 Petahash par seconde (PH / s) de capacité minière livrée mensuellement d’ici la fin de l’année prochaine.

La société a nommé Erin Brown au poste de chef de l’exploitation, qui occupait auparavant le poste de chef des risques chez Jump Trading. Novogratz a dit,

«Au-delà de la croissance organique spectaculaire, nous avons annoncé que nous ferions l’acquisition de BitGo, qui fera de Galaxy Digital la première plate-forme financière d’actifs numériques à service complet pour les institutions et veillera à ce que notre activité soit alignée sur une adoption institutionnelle plus large.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.