Galaxy Digital cherche à lever 500 millions de dollars pour financer son expansion

Avec l’injection de capital, Galaxy cherche à suivre la croissance de l’industrie. Il continuera à se développer dans divers domaines tels que les services d’investissement institutionnel, le NFT, le minage de crypto, et plus encore.

Galaxy Digital, la société d’investissement spécialisée dans les crypto-monnaies et dirigée par le milliardaire Michael Novogratz, cherche à lever plusieurs millions de dollars pour financer sa prochaine expansion dans l’industrie.

La société a annoncé lundi que émettra et vendra USD $500 millions de billets de premier rang échangeables contre des actions dans un placement privé. Les billets, qui sont remboursables en actions de Galaxy Digital Inc., une société holding nouvellement formée du Delaware, portent un taux d’intérêt annuel de 3% et arrivent à échéance en décembre 2026.

Selon un communiqué officiel, Galaxy a l’intention d’utiliser le produit de l’offre de billets convertibles pour accélérer les initiatives de croissance dans tous ses secteurs d’activité ; ainsi qu’à des fins d’entreprise.

La dernière vente sera exécutée dans le cadre d’un placement privé, avec des acheteurs dont Senator Investment Group, NZ Funds et Arca, a-t-on rapporté. Le placement privé devrait se clôturer au début de décembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

Galaxy Digital continue d’évoluer

Galaxy Digital est un courtier en crypto-monnaie enregistré proposant des services financiers aux investisseurs professionnels. Au 31 octobre 2021, la société gérait plus de 3,1 milliards de dollars d’actifs, dont le plus notable était le pool de fonds négociés en bourse (FNB) de Galaxy au Canada.

Son fondateur et PDG, Novogratz est un investisseur de monnaie numérique renommé et un défenseur du Bitcoin qui a dans le passé recommandé aux investisseurs d’allouer entre 1% et 5% à la crypto. Sous sa direction, Galaxy est devenu l’une des plus grandes sociétés d’investissement en devises numériques au monde.

La société, qui est enregistrée aux îles Caïmans et dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX), a dégagé un revenu net de 517,1 millions de dollars provenant de la négociation, de l’investissement, de la gestion d’actifs, de l’extraction de crypto-monnaie et d’autres sources d’entreprise au cours du troisième trimestre. de 2021. Le chiffre représente une augmentation de 41,5 millions de dollars US par rapport au trimestre de l’année précédente.

Comme l’a noté Cointelegraph, les actions Galaxy ont gagné 405,4% en glissement annuel à 23,51 $ (convertis en dollars canadiens) chacune lundi.

Récemment, la société a commencé à explorer l’espace des jetons non fongibles (NFT). Selon son dernier rapport sur les résultats, Galaxy a investi 62 millions de dollars de capital stratégique dans 22 sociétés différentes liées au NFT par le biais d’investissements directs et de stratégies du Galaxy Interactive Fund. L’entreprise a également acheté directement deux NFT de Featured Collections.

Cela suggère que la société pourrait utiliser le produit de la vente de billets convertibles pour l’expansion dans divers domaines tels que NFT, crypto mining et services d’investissement institutionnel. Ils serviront également la Galaxie en créant un nouveau fonds et en recrutant plus de talents. Dans l’ensemble, ils vous permettront de suivre la croissance continue de l’industrie de la cryptographie.

A noter que Galaxy est en train de se restructurer pour coter ses actions aux Etats-Unis l’année prochaine. Bien que la Securities and Exchange Commission des États-Unis n’ait pas encore approuvé son éventuelle cotation.

Version par Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash