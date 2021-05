Galaxy Digital de Mike Novogratz achète le dépositaire BitGo pour 0,2 milliard en espèces et en actions

BitGo

Galaxy Digital de Mike Novogratz achète le dépositaire BitGo pour 1,2 milliard de dollars en espèces et en actions

BitGo sert actuellement plus de 150 échanges cryptographiques et plus de 400 clients institutionnels et a 40 milliards de dollars d’actifs sous sa garde, traitant plus de 30 milliards de transactions mensuelles.

Galaxy Digital Holdings de Mike Novogratz a acquis le fournisseur d’infrastructure d’actifs numériques dans le cadre d’un accord de 1,2 milliard de dollars pour devenir une plate-forme de services complets pour les institutions.

«L’acquisition de BitGo fait de Galaxy Digital un guichet unique pour les institutions et accélère considérablement notre mission d’institutionnalisation des écosystèmes d’actifs numériques et de la technologie blockchain», a déclaré Novogratz, PDG et fondateur de Galaxy Digital.

Fondé en 2013, BitGo sert actuellement plus de 150 échanges de crypto-monnaie et plus de 400 clients institutionnels. Le dépositaire, qui prend en charge plus de 400 actifs cryptographiques, a 40 milliards de dollars d’actifs sous sa sécurité.

Le fournisseur de services de cryptographie traite plus de 30 milliards de transactions mensuelles et fournit une assurance complète à ses clients.

“Pour que la cryptographie devienne cette transformation révolutionnaire, vous aurez besoin de plus grandes entreprises qui vont frapper la tête contre les plus grandes entreprises” de la finance traditionnelle, a déclaré Novogratz dans une interview.

Avec cette acquisition, le fondateur et PDG de BitGo, Mike Belshe, vise à servir «beaucoup plus de clients investisseurs corporatifs, institutionnels et fortunés». Belshe rejoindra également en tant que PDG adjoint de Galaxy Digital et deviendra membre du conseil d’administration de la société.

Dans le cadre de cet accord, de nouvelles lignes commerciales multiples seront introduites dans Galaxy Digital, qui gagnera plus de 400 nouveaux clients nets dans le monde.

Dans le cadre de l’accord de fusion, qui devrait se conclure au quatrième trimestre de cette année et sous réserve de l’approbation des actionnaires de Galaxy, les actionnaires de BitGo détiendront 33,8 millions d’actions ordinaires nouvellement émises de Galaxy Digital et 265 millions de dollars en espèces.

«La puissance de la technologie, des solutions et des personnes que nous aurons à la suite de cette acquisition débloquera une valeur unique pour nos clients et stimulera la croissance à long terme de notre entreprise combinée», a noté Novogratz.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.