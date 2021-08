Galaxy Digital de Mike Novogratz fait une autre tentative d’ETF à terme Bitcoin américain

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Novogratz tente à nouveau d’approuver un fonds négocié en bourse Bitcoin. Cela, jusqu’à présent, a été impossible aux États-Unis.

***

Galaxy Digital de Mike Novogratz poursuit ses tentatives de création d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin aux États-Unis avec une nouvelle présentation pour un produit à terme uniquement, des rapports tels que Cryptopotato et Utoday.

Après avoir déposé une demande d’approbation auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin en avril de cette année, Galaxy Digital aurait réessayé, cette fois dans une section différente. La société de Novogratz souhaite lancer un fonds négocié en bourse uniquement à terme Bitcoin.

Le premier à le révéler était l’analyste principal de Bloomberg, Eric Balchunas, qui a souligné sur Twitter la dernière tentative de Galaxy Digital de lancer un ETF Bitcoin.

Galaxy vient de postuler pour un ETF Bitcoin Futures enregistré en vertu de la loi de 1940 et qui investira UNIQUEMENT dans des contrats à terme, qui sont aussi prêts que possible pour Gensler. Cette présentation à terme n°5.

Galaxy vient de déposer un ETF Bitcoin Futures enregistré en vertu de la loi de 1940 et qui investira UNIQUEMENT dans des contrats à terme, qui sont aussi prêts pour Gensler que possible. Ce dépôt à terme # 5. pic.twitter.com/gMLH98mxS5 – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 17 août 2021

Cependant, au lieu d’opter pour la méthode plus traditionnelle de dépôt auprès de la SEC en vertu du Securities Act de 1933, comme elle l’a fait dans sa demande antérieure d’avril 2021, la société a cette fois essayé une approche différente : conformément à la loi sur les valeurs mobilières de 1940.

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a précédemment déclaré que cette route pourrait avoir plus de chances de recevoir le feu vert. C’est pourquoi VanEck, un autre géant financier qui a essayé plus d’une fois avec la SEC, a également récemment demandé un ETF BTC en vertu de la loi de 1940. Dans cet article, nous révélons plus de détails sur ce que dit Gensler. En résumé, le haut fonctionnaire exprime que l’organe de régulation constate une progression dans l’espace des fonds négociables en bourse, notamment dans le cadre des ETF de la loi 40. Cette classification s’applique aux mécanismes de co-investissement proposés par les sociétés d’investissement enregistrées.

Les médias rapportent que, comme VanEck, La dernière tentative de Galaxy Digital se concentrera uniquement sur les contrats à terme Bitcoin. S’il est approuvé, il sera accompagné d’un symbole : Galaxy Bitcoin Strategy ETF, GKXY.

Novogratz lui-même a tweeté le symbole en retweetant un article de Coindesk :

$ gkxy https://t.co/WwpUJwNbx3 – Mike Novogratz (@novogratz) 17 août 2021

Galaxy : FNB au Canada

Il convient de noter que la société, fondée et dirigée par Mike Novogratz, dispose déjà d’un ETF Bitcoin actif. Cependant, ce n’est pas aux États-Unis.

Comme indiqué cette année, l’organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières a approuvé un tel produit, qui a été lancé à la Bourse de Toronto le 9 mars. Galaxy Digital Capital Management agit en tant que sous-conseiller de CI Global Asset Management.

De plus, le Canada a deux autres FNB BTC opérationnels, tandis que la SEC américaine a été réticente à approuver ne serait-ce qu’un. Plus d’une douzaine ont été rejetées, tandis que les candidatures de VanEck et SkyBridge Capital ont récemment été retardées.

Sources : Twitter, Cryptopotato, Utoday, Coindesk

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash