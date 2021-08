Galaxy Digital et Alerian ont annoncé le lancement de huit indices cryptographiques

in

25 août 2021 08:23 UTC

| Mis à jour:

25 août 2021 à 08:24 UTC

Par Clark

Galaxy Digital et Alerian ont proclamé le lancement de huit indices crypto passifs qui sont rééquilibrés mensuellement et pondérés de manière égale.

Galaxy Digital Holdings s’est associé aux indices internationaux Alerian et S-Network pour lancer huit indices blockchain axés sur la cryptographie.

Selon une annonce du 24 août, la paire a lancé 2 familles d’indices cryptographiques nommées “Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes” et également les “Alerian Galaxy International Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes”, avec les huit offres énumérées ci-dessous.

Les indices passifs offrent une exposition aux « entreprises publiques et choisissent des véhicules d’investissement » qui sont activement engagés dans les secteurs de la crypto et de la blockchain, comme les mineurs de crypto, les sociétés qui détiennent la crypto dans leurs bilans, les développeurs d’écoles d’infrastructure et les chercheurs de blockchain. Les indices sont rééquilibrés mensuellement et équipondérés.

« Notre objectif est de continuer à donner aux investisseurs des points d’accès transparents, institutionnels et innovants au système d’actifs numériques en pleine croissance », a déclaré Steve Kurz, associé et responsable de la gestion des actifs chez Galaxy Digital.

Parmi les huit nouveaux produits se trouve l’indice Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain CRYPTE, qui suit les sociétés de cryptographie comme Square INC, Coinbase, Voyager Digital, Argo Blockchain et Marathon Digital pour n’en nommer que quelques-unes.

Alors que l’indice Alerian Galaxy Global Blockchain (BCHAIN) suit Microsoft, les fiducies Bitcoin et Ethereum de Grayscale, Facebook et Mastercard. Les différents index inclus sont BLKCHN, CRYPTP et BLKCNP.

Plus tôt ce mois-ci, Galaxy a élargi son offre via un partenariat avec Bloomberg pour lancer un indice DeFi qui suit des sociétés comme Uniswap (UNI), Aave (AAVE) et Compound (COMP).

Galaxy s’est d’abord associé à Bloomberg en 2018 pour lancer un indice de référence cryptographique qui suit dix des crypto-monnaies les plus élevées en termes de liquidité.

Cointelegraph a rapporté le 18 août que Galaxy avait annoncé une perte de 175,8 millions de dollars au deuxième trimestre. S’exprimant lors d’un très grand appel concernant les résultats, le fondateur et dirigeant d’entreprise de l’entreprise, Mike Novogratz, n’a pas été déconcerté par les résultats. Il a cité des facteurs tels que l’augmentation du volume de mercantilisme des contreparties et des partenariats stratégiques précieux comme raisons de rester optimiste et a déclaré que l’objectif était l’adoption.

“Nous considérons la bataille de l’adoption comme une bataille difficile, plus collante et plus financièrement impactante au fil du temps que les mouvements de courte durée”, a-t-il déclaré.

Clark

Chef de la technologie.