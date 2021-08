Galaxy Digital introduira des indices de crypto-monnaie en partenariat avec Alerian ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Galaxy Digital a annoncé le lancement d’indices de crypto-monnaie passifs avec Alerian. Ces index crypto passifs sont au nombre de huit ; ils seront pondérés de manière égale et rééquilibrés mensuellement.

Galaxy Digital Holdings s’est associé aux indices S-Network Global et Alerian pour lancer huit indices blockchain axés sur la cryptographie.

Galaxy Digital Holdings Ltd est une société de services financiers et de gestion d’investissements qui propose des services de crypto-monnaie et d’actifs numériques. La Société fournit également des services dans le domaine de la technologie blockchain avec des secteurs d’activité, notamment des investissements en principal, des opérations de négociation, des services de conseil et de gestion d’actifs.

Selon une annonce faite le 24 août, le duo a développé deux familles d’indice crypto.

Ils sont appelés indices Alerian Galaxy Global Blockchain axés sur la crypto-monnaie et Alerian Galaxy Global Blockchain Index. Les huit offres sont répertoriées sous Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes.

Les indices passifs permettent d’accéder à quelques véhicules d’investissement et sociétés publiques sélectionnés. Les entreprises et les véhicules sélectionnés devraient être activement impliqués dans les secteurs de la blockchain et de la crypto comme les mineurs de crypto-monnaie.

D’autres bons exemples sont les entreprises avec des cryptos dans leurs bilans, les chercheurs en blockchain et les développeurs de technologies d’infrastructure. Les indices sont équipondérés et rééquilibrés mensuellement.

Commentaires du responsable de la gestion des actifs de Galaxy Digital

Steve Kurz, associé et responsable de la gestion des actifs chez Galaxy Digital, a déclaré :

« Nous avons pour objectif de continuer à donner aux investisseurs les moyens d’accéder à des points d’accès institutionnels, transparents et innovants. Nous avons l’intention de le canaliser vers le futur écosystème des actifs numériques ».

L’indice Alerian Galaxy Global Cryptocurrency Blockchain CRYPTE Index est l’un des huit derniers produits. Il suit les sociétés de cryptographie comme Argo Blockchain, Square Inc., Voyager Digital, Coinbase et Marathon Digital holdings, etc.

Cependant, l’indice Alerian Galaxy Global Blockchain (BCHAIN) suit Facebook, Microsoft, Mastercard, Bitcoin de Grayscale et Ethereum Trusts. Les autres index incluent CRYPTP, BLKCHN et BLKCNP.

Galaxy a augmenté ses offres au début du mois en s’associant à Bloomberg pour créer un indice Defi retraçant divers projets. Ces projets incluent Aave (AAVE), Uniswap (UNI) et Compound (COMP).

En 2018, Galaxy avait un partenariat avec Bloomberg pour lancer un Crypto Benchmark Index. L’indice vise à suivre la liquidité des 10 meilleurs cryptos.

Selon un rapport du 18 août, Galaxy a enregistré une perte de 175,8 millions de dollars au deuxième trimestre. Le PDG et fondateur de Galaxy, Mike Novogratz, a déclaré qu’il n’était pas dérangé par le développement.

Il a évoqué des facteurs tels que les partenariats stratégiques de premier ordre et l’augmentation du volume des transactions des contreparties comme des raisons d’être optimiste. Il a ajouté que le but était simplement une adoption.

“Nous pensons que la bataille de l’adoption sera au fil du temps plus collante, plus difficile et plus impactante financièrement par rapport aux mouvements de prix à court terme.” -Mike Novogratz

Image vedette de The Block, graphique de TradingView.com