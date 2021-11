Galaxy Digital lève 500 millions de dollars de dette convertible pour financer l’expansion de ses activités

Galaxy Digital, une banque commerciale et de courtage de crypto-monnaie fondée par l’investisseur milliardaire Michael Novogratz, a annoncé lundi qu’elle émettrait 500 millions de dollars de billets échangeables de premier rang pour accélérer les initiatives commerciales. La dette est convertible en actions de la société et porte un taux d’intérêt de 3% par an, arrivant à échéance en 2026. Les nouveaux domaines d’expansion incluent les jetons non fongibles, ou NFT, l’entreprise engageant 62 millions de dollars de son capital dans 22 NFT liés entreprises depuis le début de l’année.

Au fil des ans, le fondateur et PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a été un célèbre investisseur haussier dans le Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies. Il a demandé à d’autres investisseurs d’allouer 1% à 5% de leur portefeuille aux crypto-monnaies. Sous sa direction, les actifs sous gestion de la société ont dépassé les 3 milliards de dollars dans une mise à jour fournie en octobre, ce qui en fait l’une des plus grandes sociétés d’investissement en monnaie numérique au monde.

La société est enregistrée aux îles Caïmans et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto du Canada. Cependant, elle est en train de se restructurer pour coter ses actions aux États-Unis l’année prochaine. La Securities and Exchange Commission des États-Unis n’a pas encore approuvé son éventuelle cotation.

Au dernier trimestre, le revenu net de Galaxy Digital provenant du commerce, des investissements, de la gestion d’actifs, de l’extraction de crypto-monnaie et d’autres sources d’entreprise s’est élevé à 517,1 millions de dollars, contre 41,5 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente. Les actions ont gagné 405,4% en glissement annuel à 23,51 $ (convertis en dollars canadiens) chacune lundi.