Galaxy Flex Note, le nouveau mobile à écran pliable de Samsung ? | La technologie

Un brevet Samsung laisse entrevoir la conception d’un éventuel nouveau mobile équipé d’un écran pliable enveloppant. Sera-ce la rumeur Galaxy Flex Note?

Petit à petit, les téléphones portables à écran flexible prennent de l’importance sur le marché. Samsung est la marque qui a misé le plus fort sur ce facteur de forme, et il a récemment reçu la nouvelle génération de ses deux modèles à écran pliable, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Tout indique que le catalogue de pliage de l’entreprise sud-coréenne va continuer à croître. Les rumeurs préviennent déjà que nous pourrions soudainement voir le terminal enroulable Galaxy Z Roll, que les tablettes flexibles Galaxy Z Fold Tab pourraient être plus proches que nous ne le pensons, et il est également dit qu’un autre mobile pliable avec un design différent pourrait être en route .

En juillet dernier, Samsung a enregistré le nom commercial Remarque flexible, ce qui suggère que la société travaille sur un nouveau smartphone avec un écran flexible. Ces soupçons sont désormais renforcés par l’apparition d’un brevet qui permet de voir la conception d’un mobile pliable avec S Pen.

Le brevet, qui a été découvert par le média spécialisé LetsGoDigital, a été déposé en octobre 2020 auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA), et a été publié aujourd’hui, 21 septembre 2021.

Le document est accompagné de plus de 30 images qui montrent deux mobiles Samsung avec l’écran pliable qui ne diffèrent que par l’équipement photographique.

C’est un appareil avec un écran souple qui se déplie, enveloppant le dos à mi-hauteur, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran. Il est compatible avec le stylet numérique S Pen et dispose d’un espace de rangement pratique.

L’un des modèles qui apparaît dans le brevet possède deux caméras situées dans deux trous situés dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans le second, aucune caméra n’est visible, ce qui laisse penser qu’elles sont intégrées sous le panneau.

Comme toujours lorsque nous parlons de brevets, le fait que Samsung ait introduit ce design ne signifie pas qu’il deviendra un produit commercial. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir si cela se concrétise enfin ou si l’entreprise le garde dans un tiroir.