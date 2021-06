Galaxy Fold, Flip confirmé, Windows 11 aujourd’hui et plus

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-june-24-2021/

il y a 50 minutes

Bonjour ! Enfin, à 11h00 aujourd’hui (HE), nous verrons Microsoft décharger ce que sera Windows 11 et ce que tout cela signifie : nouvelle interface utilisateur Windows, nouveau magasin, et plus encore !

D’accord, les pliables de nouvelle génération de Samsung commencent vraiment à émerger maintenant.

Certification FCC :

Il semble que les deux appareils aient passé la certification FCC tard hier.

Il y a un bon travail de la part de mes collègues ici pour fouiller dans tout cela pour trouver les morceaux juteux, mais aussi pour vérifier ce que nous voyons : le Galaxy Z Fold 3 s’aligne avec des fuites autour du numéro de modèle SMF926U, plus “le classement note explicitement” « dossier fermé » et « dossier ouvert » ainsi que les orientations « écran ouvert » et « écran fermé » », ainsi que des diagrammes illustrant la conception. Ensuite, sur le Flip 3, avec le numéro de modèle SM-F711U à nouveau aligné, il y a également des diagrammes et des références aux états «écran ouvert» et «écran fermé».

Ce que nous savons:

Passer au crible ces dossiers de certification secs prend beaucoup de temps, mais les détails sont là.

Pli en Z 3 : Alimenté par Qualcomm, avec le retour de la technologie de bande magnétique (MST), la charge sans fil et la charge inversée, la prise en charge UWB, les capacités NFC, sub-6 GHz et mmWave, ainsi que la prise en charge du S Pen.

Z Flip 3: D’un autre côté, nous voyons également la confirmation de l’alimentation Qualcomm et du MST, ainsi que du NFC, de la charge sans fil avec charge inversée, mais pas de prise en charge du S Pen. Donc, encore beaucoup d’inconnues ici, y compris si nous verrons des éléments rumeurs comme la caméra selfie sous l’écran étant mentionnés, ainsi que la taille des nouveaux appareils, les nouvelles charnières, la nouvelle technologie d’affichage, le verre de protection, les prix, la disponibilité… mais confirmation est une confirmation, donc ces faits concrets sont assez juteux.

Pendant que nous sommes ici: Un brevet suggère que Samsung va de l’avant avec des forfaits téléphoniques enroulables (Android Authority).

🍎 The Sideload Wars : Apple a publié hier un livre blanc de 16 pages dans lequel il est indiqué que la possibilité de charger des applications (ou d’autres magasins d’applications) entraînerait une érosion de la confiance au sein de son écosystème (Apple). Voici les opinions : « Je pense que c’est bon, juste et convaincant » (Daring Fireball) « Apple est plus intéressé par la protection de son fief que par la sécurité de l’iPhone » (Android Authority), et de la Coalition for App Fairness : « Dans la guerre d’Apple contre les développeurs, les utilisateurs sont les grands perdants » (Wired). Un point que je veux faire est mentionné dans ces articles, mais je le ferai également ici : MacOS d’Apple vous donne la liberté de charger n’importe quel ancien logiciel. D’une certaine manière, ce n’est pas grave, mais ce n’est pas sur iOS. La principale raison est l’argent, même si les petits problèmes de sécurité mentionnés résonnent – jusqu’à ce que vous considériez Android, où le chargement latéral est possible, mais la plupart des gens ne s’en tiennent qu’aux applications Play Store et les gens survivent. Dans tous les cas, il semble que la législation s’attaquera à ce problème, c’est donc à quel point les deux parties jouent bien le jeu des relations publiques / du lobbying à partir d’ici. Apple n’attend pas non plus de voir ce qui pourrait arriver.

⌚ Samsung Galaxy Watch 4: Tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris les nouveaux rendus divulgués (Android Authority).

👉 Revue Amazon Fire HD 10 Plus : c’est un très bon guide pour savoir si vous devriez en obtenir un ou non, avec de bonnes informations (Android Authority).

Le processeur optimisé par AMD de Samsung peut ne pas être limité aux téléphones Galaxy (Android Authority).

C’est fou : Amazon est accusé d’avoir détruit des dizaines d’ordinateurs portables, de téléviseurs, de téléphones et plus encore, parfaitement neufs : « Un ancien employé d’Amazon a déclaré à ITV News que l’objectif du centre était de détruire 130 000 articles étonnants chaque semaine ! (Autorité Android).

📉 La pénurie de puces va probablement s’aggraver avant de s’améliorer (peut-être aussi s’améliorer si nous ne détruisons pas des choses parfaitement bonnes ?) (The Verge).

Wow : John McAfee, 75 ans, retrouvé mort dans une prison espagnole après une ordonnance d’extradition (Wired).

Voici un grand créneau : Warhammer+ est déjà le meilleur service de streaming, car aucun des autres n’est livré avec un orc gratuit (Gizmodo).

📣 La Cour suprême dit qu’une école ne peut pas punir une pom-pom girl pour avoir juré sur Snapchat (The Verge).

🌑 Les plans lunaires de la Chine : cinq missions, la première mission en équipage vers Mars en 2033, avec des discussions sur la construction d’une base là-bas également (CNBC).

Les physiciens montrent que les sous-bocks volants basculeront de 0,45 seconde en vol. Et le modèle peut être utilisé pour « prédire les trajectoires de vol d’autres types de disques volants », hourra ! (Ars Technica).

⚡ « Si Nikola Tesla était sur le point de faire circuler l’électricité dans l’air, comme le Wi-Fi, comment se fait-il que nous ne puissions pas le faire maintenant puisque la technologie a tellement évolué ? » (r/askscience).

Aujourd’hui, en 1982, le vol 9 de British Airways s’est envolé dans un nuage de cendres volcaniques au large de l’Indonésie, un événement remarquable connu sous le nom d’« incident de Jakarta », mais heureusement sans perte de vie (Wikipédia).

Un nuage de cendres sèches, non détecté par le radar météorologique à la recherche de traces d’eau, a sablé un Boeing 747-200. La poussière sèche était électrifiée avec de l’électricité statique, produisant des effets étranges comme le feu de Saint-Elme. Plus surprenant : « Les passagers qui ont vu les moteurs de l’avion à travers le hublot ont remarqué qu’ils étaient d’un bleu inhabituellement brillant, avec de la lumière qui brillait vers l’avant à travers les pales du ventilateur et produisait un effet stroboscopique. » Les quatre moteurs se sont arrêtés, les cendres volcaniques fondant à l’intérieur des turbines, ce qui a amené le pilote à faire ce qu’on a appelé un « chef-d’œuvre » de l’euphémisme : « Mesdames et messieurs, c’est votre capitaine qui parle. Nous avons un petit problème. Tous les quatre moteurs se sont arrêtés. Nous faisons de notre mieux pour les relancer. J’espère que vous n’êtes pas trop en détresse. Incroyablement, les moteurs de l’avion se sont à nouveau allumés et l’avion a atterri malgré les problèmes.

Histoire étonnante : tout ce qui s’est passé était inconnu dans l’aviation à ce moment-là.

(Ps. L’image ci-dessus et le nuage de cendres représentent l’Etna, en Italie.)

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.