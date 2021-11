Galaxy gère 0,2 milliard d’actifs et rapporte 0 million de gains non réalisés au quatrième trimestre à ce jour

Commerce et investissement

Galaxy gère 3,2 milliards de dollars d’actifs et annonce des gains non réalisés de 400 millions de dollars au quatrième trimestre à ce jour

AnTy16 novembre 2021

Le Galaxy de Mike Novogratz s’attend à une introduction en bourse aux États-Unis au premier trimestre 2022, à l’image de la finalisation de son acquisition de BitGo, dont les actifs en conservation ont été multipliés par 4 en moins d’un an.

Galaxy Digital Holdings du milliardaire Mike Novogratz a annoncé des gains latents d’environ 400 millions de dollars résultant de l’appréciation des actifs cryptographiques au quatrième trimestre jusqu’à présent.

Au troisième trimestre, Galaxy a affiché un résultat global net de 517 millions de dollars, qui comprend l’appréciation du prix des pièces de monnaie et 1,2 milliard de dollars depuis le début de l’année jusqu’au 30 septembre « grâce à la forte croissance de notre portefeuille opérationnel et d’investissement ».

Des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) ont ajouté aux revenus de l’entreprise, a déclaré Galaxy.

La société a déployé 62 millions de dollars dans 22 sociétés différentes liées aux NFT par le biais d’investissements directs et de stratégies Galaxy Interactive Fund et a également acheté deux NFT de collections importantes.

Au cours du troisième trimestre, la société détenait 555,2 millions de dollars de Bitcoin et 261,4 millions de dollars d’Ether. Au 31 octobre, Galaxy gérait environ 3,2 milliards de dollars d’actifs.

Également impliqué dans le minage de Bitcoin, Galaxy espère capturer 1% du taux de hachage total ou de la puissance de minage.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre, Novogratz a déclaré qu’il ne le surprendrait pas de voir un « mouvement assez brusque » dans Bitcoin, Ether et d’autres crypto-monnaies d’ici la fin de l’année et s’attend à une correction à un moment donné au premier trimestre de l’année prochaine.

Le gestionnaire d’actifs crypto basé à New York devrait également être coté sur une bourse américaine au premier trimestre de l’année prochaine, plus tard que prévu initialement. Elle espère devenir une entreprise publique américaine au quatrième trimestre.

En 2018, elle a procédé à une prise de contrôle inversée d’une entreprise inactive afin de pouvoir négocier à la Bourse de Toronto.

BitGo Assets 4x en moins d’un an

Dans un communiqué publié lundi, Galaxy Digital a annoncé qu’il clôturerait l’achat du dépositaire de crypto BitGo au cours des trois premiers mois de l’année prochaine.

« Nous attendons avec impatience notre cotation aux États-Unis et la clôture de notre acquisition de BitGo, qui devrait maintenant avoir lieu au premier trimestre 2022 », a déclaré Novogratz dans un communiqué.

BitGo a également signalé que ses actifs sous garde augmentaient à plus de 64 milliards de dollars, contre 16 milliards de dollars en décembre 2020. En comparaison, plus tôt cette année, Coinbase a déclaré 223 milliards de dollars d’actifs sur sa plate-forme.

Cette augmentation des actifs a été attribuée par BitGo à l’intérêt institutionnel croissant pour l’espace. Il a également signalé plus de 500 clients et que BitGo représente 20% de toutes les transactions Bitcoin en chaîne en valeur.

« La garde institutionnelle n’est pas la même chose que la garde au détail », a déclaré Mike Belshe, PDG de BitGo, dans un communiqué. « BitGo Trust Company a été conçue dès le départ pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels. »

BitGo a également nommé Cassandra Lentchner présidente, qui a rejoint l’entreprise en tant que directrice de l’exploitation en mai 2021. Elle a supervisé la conformité et les normes réglementaires pour la politique controversée de BitLicense et de cybersécurité de New York lorsqu’elle occupait le poste de surintendante adjointe de la conformité pour le département des services financiers de New York ( NYDFS).

