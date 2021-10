Galaxy Interactive de Novogratz lève 325 millions de dollars pour s’engager dans des jeux basés sur la blockchain

Galaxy Interactive – la filiale de Galaxy Digital Holdings Ltd. – a finalisé une levée de fonds de 325 millions de dollars pour se développer davantage dans l’espace numérique. Plus de 70 LPs ont participé à l’événement, y compris des investisseurs institutionnels, des fonds de dotation, des investisseurs stratégiques et des family offices.

Les jeunes passent du monde physique au monde numérique

Selon une annonce récente, près de 150 millions de dollars sur les 325 millions de dollars ont déjà été investis dans de nouvelles entreprises, qui rejoindront le portefeuille existant de plus de 60 entreprises interactives de Galaxy Interactive. Cette liste comprend Mythical Games, Immutable, StockX, Genvid, GreenPark, Current et Bad Robot Games.

À son tour, le tour de table actuel était consacré aux jeux basés sur la blockchain et à l’intelligence artificielle. Sur cette note, l’un des fondateurs de Galaxy Interactive – Sam Englebardt – a souligné que les jeunes générations ont déjà commencé à « passer en masse du monde physique au monde numérique ».

« Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se concentrer sur l’intersection du contenu, de la finance et de la technologie, et nous nous engageons pleinement à mener la charge dans la croissance de ce secteur », a-t-il ajouté.

Mike Novogratz – PDG de Galaxy Digital – a également pesé sur le sujet, indiquant que les dirigeants de Galaxy Interactive ont pu repérer les mérites de l’industrie à ses débuts :

«Ils ont été les premiers à frapper mon bureau en insistant sur le fait que les jeux et les objets numériques – qui ne s’appelaient même pas encore « NFT » – offriraient la plus grande opportunité pour la technologie blockchain d’évoluer et que Galaxy Digital devait se spécialiser dans cet espace. »

Galaxy Interactive est une division de Galaxy Digital. Fondé en 2018, il s’agit d’un fonds de capital-risque indépendant de l’étape qui se concentre sur les entreprises opérant à l’intersection du contenu, de la finance et de la technologie.

Les efforts cryptographiques de Galaxy Digital

Plus tôt cette année, la société a acquis le dépositaire de crypto BitGo car la valeur totale de la transaction était d’environ 1,2 milliard de dollars sur la base du cours de l’action de Galaxy Digital au début du mois de mai.

À la suite de cette décision, ce dernier s’est engagé à devenir une « plate-forme mondiale de services complets de premier plan pour les institutions cherchant à accéder à l’économie de la cryptographie ».

En août, la société de Mike Novogratz a déposé une demande auprès de la SEC pour obtenir l’approbation d’un ETF Bitcoin. Fait intéressant, c’était sa deuxième tentative. Alors qu’en avril, Galaxy Digital a demandé le feu vert avec la voie plus traditionnelle en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, cette fois, il a adopté une approche différente – en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1940.

