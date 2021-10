Galaxy Interactive sécurise 325 millions de dollars pour proposer des jeux basés sur la blockchain

Galaxy Digital Holdings Ltd a annoncé que sa filiale, Galaxy Interactive, avait levé 325 millions de dollars lors d’un tour de table. Le financement a été apporté par plus de 70 entreprises, dont des investisseurs institutionnels, des family offices, des investisseurs stratégiques et des fonds de dotation. Galaxy Interactive est le deuxième fonds des offres de fonds Multi-LP sous GDAM. La société mère, Galaxy Digital, avait environ 2,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion au mois dernier.

De nouvelles entreprises participent au cycle de financement

Dans l’annonce, la société a déclaré qu’environ 150 millions de dollars de l’ensemble des fonds levés ont été apportés par de nouvelles sociétés de portefeuille. Ces sociétés ont rejoint le portefeuille existant de plus de 60 sociétés qui étaient déjà des investisseurs avec Galaxy Interactive. Les investisseurs existants qui ont participé à ce tour de table comprenaient Bad Robot Games, Current, Genvid, GreenPark, Immutable, Mythical Games, StockX et plus encore. Le financement de nouveaux investisseurs est venu d’entreprises telles que 1047 Games, Art Blocks, Elodie, Masterworks et ROAR. Galaxy Interactive a en outre noté que d’autres nouveaux investissements seraient annoncés dans les prochains mois. Commentant ce financement, Sam Englebardt, co-fondateur de Galaxy Interactive, a déclaré : « Aujourd’hui, les implications de cette question se présentent partout, de tant de manières fascinantes et grâce à l’utilisation de technologies révolutionnaires. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se concentrer sur l’intersection du contenu, de la finance et de la technologie, et nous nous engageons pleinement à diriger le changement dans la croissance de ce secteur.

Novogratz et Crypto

Mike Novogratz, le PDG, a déclaré que l’initiative de Galaxy Interactive de s’aventurer dans les jeux blockchain était inspirée par la demande de personnes qui souhaitaient avoir des jeux et des objets numériques sur la plate-forme. Il a également noté que ces produits offriraient une excellente opportunité pour laquelle la technologie blockchain évoluerait. Galaxy Digital a été l’une des entreprises fortement investies dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Il fait partie des entreprises qui ont déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) auprès de la Securities and Exchange Commission. En août, la société a déposé une demande d’approbation de Bitcoin ETF. C’était la deuxième fois que le dossier demandait cette approbation. Dans le dernier dépôt, Galaxy Digital a déposé pour l’ETF en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1940.

