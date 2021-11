GALAXY lance une nouvelle campagne avec Shruti Haasan

Les films sont disponibles en sept langues, dont l’hindi, le tamoul, le télougou, le malayalam, le kannada, le marathi et l’anglais.

La marque de confiserie GALAXY a lancé sa dernière campagne mettant en vedette l’acteur et chanteur de playback, Shruti Haasan. La campagne vise à mettre en avant la nouvelle proposition de la marque, « Le chocolat si doux, le plaisir dure ». Mars Wrigley a créé de meilleurs moments pour faire sourire le monde en lançant plusieurs marques mondialement appréciées et emblématiques en Inde et en innovant pour développer un portefeuille adapté à l’Inde, a déclaré Varun Kandhari, directeur du marketing, Mars Wrigley, Inde. « GALAXY est l’une des marques de chocolat les plus appréciées et l’une des principales au monde, et nous sommes impatients de nous lancer dans le lancement d’un portefeuille fabriqué en Inde avec la recette de signature mondiale offrant une expérience chocolatée élevée aux consommateurs indiens » il ajouta.

Avec Shruti Haasan présenté comme endosseur de célébrité, le nouveau film publicitaire exhorte le public à poursuivre sa passion et à choisir le plaisir pour lui-même. Dans le film publicitaire, lorsqu’elle se sent submergée et épuisée par le travail, Haasan choisit de faire une pause et prend un chocolat GALAXY sur sa table. C’est lorsqu’elle mange un morceau de chocolat qu’elle éprouve une étincelle d’indulgence et éprouve un changement d’humeur, représenté par le début de traînées de couleurs qui l’entourent et pulsent autour d’elle. Se sentant enthousiasmée et pleine d’énergie, elle attrape ses baguettes et commence à jouer. C’est à ce moment que son environnement change et que son énergie et son humeur se reflètent dans la pièce à travers de magnifiques traînées de couleurs et ondulations représentées dans le film. Le film se termine par la voix off qui dit : « Du chocolat si onctueux, le plaisir dure ». Partageant son expérience sur l’association, actrice et chanteuse de playback populaire, a déclaré: «Nous sommes souvent tellement occupés par nos tâches quotidiennes et nos délais que nous oublions les choses qui nous rendent vraiment heureux. Pour moi, la musique a toujours été une partie importante de ma vie – elle me rend plus confiant et satisfait. La nouvelle campagne pour GALAXY rassemble mon amour pour les chocolats et la musique », a déclaré Shruti Haasan.

Les films sont disponibles en sept langues, dont l’hindi, le tamoul, le télougou, le malayalam, le kannada, le marathi et l’anglais. La nouvelle campagne fait suite à l’annonce de la première unité de production locale pour GALAXY à Pune. Ceci est conforme à l’engagement de Mars Wrigley de continuer à croître et à se développer sur le marché et à répondre aux divers besoins des consommateurs. « Dans un monde au rythme effréné où le plaisir est souvent une réflexion après coup ou une indulgence désapprouvée, cet endroit, sous l’œil magistral de Bharat Sikka, cherche à se reconnecter avec lui tout en tenant GALAXY au centre de la scène », a souligné AMV BBDO.

