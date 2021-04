Ethereum (ETH)

Galaxy mène la course Ether ETF avec les frais les plus bas; Objectif amasse près de 11k ETH

Les trois fonds négociés en bourse Ethereum ont fait leurs débuts mardi à la Bourse de Toronto.

Bien que les États-Unis n’aient pas encore approuvé un seul fonds négocié en bourse Bitcoin, le Canada en a lancé plusieurs et est maintenant passé à Ethereum.

Pas un mais trois FNB Ether ont fait leurs débuts à la Bourse de Toronto mardi.

Purpose Investments, CI Global Asset Management et Evolve Funds Group sont les gestionnaires d’actifs établis au Canada qui ont reçu l’approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario la semaine dernière.

Ces trois entreprises ont également lancé les ETF Bitcoin, le Purpose Bitcoin ETF (BTCC) étant le premier en Amérique du Nord, qui a amassé 18525 BTC en un peu plus de deux mois.

L’ETF Purpose Ether, l’ETF CI Galaxy Ethereum et l’ETF Evolve Ether offrent tous les trois une exposition au prix du deuxième plus grand ETH crypto sans posséder l’actif cryptographique lui-même.

Galaxy prend la tête du Canadian Ether ETF Derby, voyant PLUS de volume le deuxième jour, très rare, voici le décompte: $ ETHX (Galaxy): 44 M $ ETHH (Objectif): 30 M $ ETHR (Evolve): 5 M $ https: / /t.co/HcVJsrOMTQ – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 22 avril 2021

Purpose facture des frais de gestion de 1% et son produit ETHH a déjà accumulé 10 902 ETH, d’une valeur de 33,33 millions CAD (26,65 millions de dollars).

«Alors que le bitcoin a tendance à attirer beaucoup d’attention car il s’agissait de la première crypto-monnaie majeure, ce que représentent l’éther et l’écosystème Ethereum est l’une des nouvelles visions technologiques les plus excitantes aujourd’hui dans la société», a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose Investments une déclaration.

Evolve et CI ont renoncé à leurs frais de gestion jusqu’au 31 mai et 15 juin respectivement. Le premier facture 0,75% et le second 0,40% de la valeur liquidative, VNI.

Le FNB d’Evolve (ETHR) a rassemblé environ 2,769 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Ethereum / USD ETHUSD

2590,9310 198,727,67 $

Volume 47,04 b Changement 198,72 $ Ouvert 2590,93 $ 10 Circulation 115,57 m Plafond du marché 299,44 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.