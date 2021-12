Galaxy Note 21, OnePlus 9T, Pixel Fold et plus

Eric Zeman / Autorité Android

2021 a accueilli des téléphones fantastiques, tels que la série Samsung Galaxy S21, le duo Google Pixel 6, la famille Xiaomi Mi 11, les pliables Galaxy de troisième génération et la série OnePlus 9. D’autres excellents appareils sont également passés sous le radar cette année.

En disant cela, nous nous attendions à voir plusieurs téléphones au début de 2021 qui ne se sont jamais matérialisés. Qu’il s’agisse d’appareils faisant l’objet de nombreuses rumeurs qui ont été annulés ou retardés, ou simplement de téléphones que nous nous attendions à voir sur la base du calendrier de sortie annuel habituel, il s’agissait des plus gros téléphones manquants de 2021.

Google Pixel Fold

Un téléphone pliable que nous pensions voir en 2021 était le Google Pixel Fold, car les fuites et les validations de code l’ont signalé à plusieurs reprises. Le pronostiqueur en série Evan Blass et le point de vente coréen The Elec ont même revendiqué un lancement avant la fin de l’année.

Cela ne s’est clairement pas produit, mais nous nous attendions au moins à une allumette ou à une démonstration de produit de Google lors de son événement de la série Pixel 6 en octobre. Cela ne s’est pas produit non plus. Alors, que s’est-il réellement passé ? Nous n’en sommes pas sûrs, mais une source a affirmé que l’appareil avait été annulé.

Un Google Pixel plus petit

Qu’il s’agisse d’un Pixel 5a 4G, d’un Pixel 6 plus petit que celui que nous avons finalement obtenu, ou même de faire du Pixel 5a le modèle XL et de sortir un Pixel 5a plus petit, nous aurions apprécié une autre offre compacte. Mais nous espérons que Google a quelque chose en préparation pour l’année prochaine.

Huawei Mate 50 série

La gamme Huawei Mate est un incontournable depuis des années maintenant, remontant aux Ascend Mate et Mate 7 jours. L’interdiction commerciale des États-Unis n’a pas pu empêcher le lancement de la série Mate 30 de 2019 et de la gamme Mate 40 de 2020, bien que sans le soutien de Google.

Cependant, nous n’avons vu aucun appareil Mate 50 de la société en 2021. Un rapport en provenance de Chine a suggéré que cela était dû à une pénurie de puces Kirin pour la famille, bien que nous ayons vu Huawei proposer le Snapdragon 888 (bien qu’une variante 4G ) dans le P50 Pro.

Qu’est-ce que cela signifie pour 2022 alors? Un dirigeant de Huawei aurait déclaré que la série Mate serait lancée l’année prochaine. Cela survient également après que la société a confirmé que la série P50, lancée en Chine plus tôt cette année, serait lancée dans le monde au début de 2022.

LG Velours 2

LG a pris la décision de quitter le secteur des smartphones plus tôt en 2021, mettant ainsi fin à une course respectable dans l’industrie. La décision est venue alors que la société mettait la touche finale à un suivi du LG Velvet. Ce téléphone portait prétendument le nom de code Rainbow et devait s’appeler LG Velvet 2 Pro lors de sa sortie.

Une image de l’appareil par le pronostiqueur Twitter FrontTron montrait un téléphone avec un chatoiement arc-en-ciel sur un dos blanc, ainsi que des caméras arrière qui rappellent les caméras arrière goutte de pluie du LG Velvet. Ils ont en outre affirmé que LG avait vendu environ 3 000 unités à des employés en Corée.

Alors, avec quel genre de téléphone aurions-nous fini s’il avait vu le jour ? Eh bien, l’appareil aurait présenté un SoC Snapdragon 888, un panneau OLED de 6,8 pouces à 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh et un système de caméra arrière triple polyvalent (64MP principal, 12MP ultra-large, 8MP 3x zoom). Assez bien pour un vaisseau amiral 2021, donc.

LG enroulable

L’autre lancement majeur que LG a été contraint d’annuler en 2021 après sa sortie était un téléphone enroulable. Oui, l’existence de cet appareil a été taquinée pour la première fois fin 2020 avant que la société ne nous en donne un aperçu fugace lors du CES 2021. Son principal argument de vente était un écran enroulable qui s’étendait de la droite, offrant aux utilisateurs un écran de la taille d’une tablette avec lequel travailler.

Au moment de la révélation, Ken Hong de LG a déclaré qu’il serait lancé plus tard en 2021. Cela ne se produira bien sûr pas en raison de la sortie de l’entreprise du secteur des smartphones. Mais tout comme le LG Velvet 2 Pro, il a été rapporté plus tard que LG avait vendu le téléphone enroulable à ses employés.

C’est vraiment dommage que cela ait été ajouté à la pile de téléphones manquants, car nous n’avons pas encore vu de téléphone enroulable commercial sur le marché. Bien sûr, pour autant que nous sachions, cela aurait pu être horrible, mais nous aurions adoré le découvrir.

Série OnePlus 9T

OnePlus propose un produit phare de la série T depuis le lancement du OnePlus 3T en novembre 2016. Il s’est ensuite étendu à un téléphone vanille de la série T et à un appareil T Pro fin 2019. Alors, colorez-nous surpris lorsque la série OnePlus 9T manquait à l’appel, avec le OnePlus 9RT à la place (bien qu’il s’agisse davantage d’une suite du OnePlus 9R).

Nous avons d’abord entendu parler d’un téléphone de la série T ignoré lorsque des fuites ont affirmé qu’il n’y aurait pas de modèle Pro de la série T. Mais cela a été suivi par le co-fondateur de OnePlus, Pete Lau, affirmant qu’il n’y aurait aucun téléphone de la série T au cours de la seconde moitié de 2021. Lau n’a pas donné de raison à cette tournure des événements, bien que nous imaginions que le la pénurie de puces a probablement joué un rôle.

Realme 9 série

Realme lance traditionnellement deux familles de téléphones numérotés principaux chaque année, comme les Realme 1 et 2 en 2018, les Realme 3 et 5 en 2019, et les Realme 6 et 7 l’année dernière. Nous avons eu la série Realme 8 plus tôt en 2021, mais qu’est-il arrivé à la famille Realme 9 ?

Malheureusement, Realme a confirmé en septembre que la gamme Realme 9 était reportée à 2022 en raison de la pénurie mondiale de puces. On ne sait pas à quoi ressembleraient ces téléphones manquants, bien que notre propre Dhruv Bhutani ait pensé que la marque aurait dû fournir beaucoup plus de polissage dans sa revue Realme 8 Pro, alors peut-être qu’un peu de temps supplémentaire au four est une bonne idée.

Samsung Galaxy Note 21

Cette saga a évolué au fil des mois, alors que des pronostiqueurs et d’autres organes de presse ont affirmé que le Galaxy Note pourrait ne pas apparaître en 2021. Enfin, il a été rapporté en mars de cette année que le DJ Koh de Samsung a déclaré aux actionnaires que le Galaxy Note sauterait un an et serait lancé en 2022. plutôt.

En fin de compte, lorsque Samsung a organisé son événement Unpacked en août/septembre 2021, le Galaxy Note 21 était introuvable. Et entre les rapports de ses produits pliables qui se vendent bien et les rendus du Galaxy S22 Ultra montrant un téléphone avec un emplacement S Pen, nous ne retiendrons pas non plus notre souffle pour une note l’année prochaine.

Quel téléphone manquant vouliez-vous le plus voir en 2021 ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessus.

