Galaxy S21, iPhone 12, Pixel 5 et plus

OnePlus s’est lentement frayé un chemin vers le territoire premium avec ses téléphones, mais la nouvelle série OnePlus 9 va encore plus loin tout en offrant des écrans impressionnants, une charge rapide avec et sans fil et des appareils photo qui peuvent enfin rivaliser avec les meilleurs. Vous vous demandez quoi d’autre avant d’acheter? Voici quelques-unes des meilleures alternatives OnePlus 9 que vous devriez envisager.

Les meilleures alternatives OnePlus 9

1. Xiaomi Mi 11

Tout comme OnePlus, Xiaomi n’est pas étranger à proposer des téléphones phares moins chers, bien qu’il ait également grimpé vers le territoire premium. Néanmoins, le Xiaomi Mi 11 à 749 € (~ 889 $) est une excellente alternative au OnePlus 9 vanille.

Le Mi 11 offre des entrailles puissantes, tout comme le téléphone OnePlus vanille, mais il offre également un écran plus net (QHD + 120Hz OLED) si vous aimez l’écran OnePlus 9 Pro mais que vous ne voulez pas payer autant.

Le produit phare de Xiaomi propose également des fonctionnalités telles qu’une batterie de 4600 mAh, une charge filaire de 55 W et des recharges sans fil de 50 W. Un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 13 MP et un appareil photo macro téléobjectif de 5 MP se trouvent à l’arrière. Vous n’obtenez pas de téléobjectif ou de caméra ultra-large à très haute résolution, mais vous obtenez des fonctionnalités sophistiquées comme un mode clone, une vidéo de nuit, etc.

2. Samsung Galaxy S21

Samsung est sans doute le plus grand rival de OnePlus en Amérique du Nord et en Europe, et la gamme Galaxy S21 est la dernière et la plus grande gamme phare de la société coréenne. Le Galaxy S21 de base commence à 800 $, ce qui le rend 70 $ plus cher que le OnePlus 9 standard. Vous obtenez une résistance à l’eau et un pseudo-téléobjectif en optant pour ce téléphone, mais vous renoncez à une batterie plus grosse, une haute- caméra ultra-large de résolution et chargement filaire et sans fil beaucoup plus rapide.

À l’autre extrémité du spectre se trouve le S21 Ultra, qui coûte ~ 230 $ de plus que le OnePlus 9 Pro. Pour l’argent supplémentaire, vous obtenez deux téléobjectifs (3x et 10x), une batterie plus grosse et la prise en charge du S Pen. Cependant, vous manquez une charge filaire et sans fil plus rapide en optant pour l’appareil Samsung sur le meilleur appareil de la série OnePlus 9.

Samsung s’est également engagé à offrir trois ans de mises à jour de la version Android, ainsi que quatre ans de correctifs de sécurité. OnePlus s’efforce généralement d’offrir le premier avec certains de ses produits phares, mais ce n’est pas une politique formelle.

3. Série Apple iPhone 12

Les appareils iPhone 12 d’Apple sont les premiers iPhones à arborer du silicium 5G, mais ils ne se limitent pas à une connectivité plus rapide. Nous avons quatre modèles proposés dans cette génération, à partir de l’iPhone 12 Mini à 699 $ jusqu’à l’iPhone 12 Pro Max à 1099 $.

Tous ces téléphones contiennent des écrans OLED 60 Hz, une charge sans fil comparativement lente, une résistance à l’eau et ce chipset A14 Bionic ultra-rapide. Vous avez également accès à la plate-forme iOS astucieuse et à l’écosystème d’Apple.

Les téléphones d’Apple manquent cependant de nombreuses fonctionnalités vues sur la série OnePlus 9. Ceux-ci incluent des écrans à taux de rafraîchissement élevé, des scanners d’empreintes digitales, un enregistrement 8K et une charge filaire / sans fil rapide. Les iPhones non-Pro lésinent également sur les téléobjectifs (un peu comme le vanilla OnePlus 9), n’offrent que 64 Go de stockage de base et disposent de petites batteries.

Néanmoins, ces téléphones valent la peine d’être pris en compte si vous êtes curieux de connaître les iPhones ou si vous souhaitez monter à bord de la suite de services d’Apple. Ce sont également d’excellentes alternatives OnePlus 9 si vous appréciez un engagement prolongé dans les mises à jour logicielles.

4. Oppo Find X3 Pro

Vous aimez l’idée du OnePlus 9 Pro mais vous voulez quelque chose d’accrocheur et d’unique? C’est là qu’intervient l’Oppo Find X3 Pro. Le produit phare d’Oppo offre un design de verre époustouflant que notre propre Eric Zeman a comparé à un vaisseau spatial Star Wars, ce qui en fait l’un des designs les plus cool de l’année. Mais il y a plus dans le téléphone que du matériel soigné.

Le Find X3 Pro contient un capteur de caméra IMX766 de 50 MP pour les caméras principales et ultra-larges, offrant ainsi un niveau de détail et une cohérence des couleurs similaires. Vous obtenez également un téléobjectif 3x, ainsi qu’un micro-objectif 3MP. Ce dernier est capable de prendre des photos de style microscope sans précédent qu’une caméra macro ne peut tout simplement pas égaler, bien que la résolution soit faible.

Sinon, le téléphone d’Oppo offre un panneau QHD + 120 Hz OLED de premier ordre, un SoC Snapdragon 888, une charge filaire de 65 W, des recharges sans fil de 30 W, une batterie de 4500 mAh et une résistance à l’eau / à la poussière IP68. Vous bénéficiez donc de nombreuses fonctionnalités qui ont permis au OnePlus 9 Pro de se démarquer. L’un des plus gros inconvénients est cependant le prix, le prix de 1149 € (~ 1356 $) étant nettement plus cher que le OnePlus 9 Pro.

5. Google Pixel 5

Le dernier produit phare de Google Pixel représente une stratégie assez différente pour l’entreprise, car il abandonne le silicium phare au profit du matériel 5G de milieu de gamme. Vous voudrez peut-être éviter cela si vous prévoyez de jouer à de nombreux jeux sur votre appareil.

Le Pixel 5 manque également quelques autres fonctionnalités trouvées sur les appareils de la série OnePlus 9, telles que la charge rapide filaire / sans fil, une caméra ultra-large haute résolution et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans tous les cas, vous disposez toujours de fonctionnalités intéressantes comme un panneau OLED 90 Hz, un indice IP68, une charge sans fil standard et une batterie de 4080 mAh, le tout pour moins cher que le OnePlus 9 standard.

Les téléphones Pixel de Google se distinguent également par la qualité d’image et vous obtenez une configuration de caméra arrière 12MP principale / 16MP ultra-large. D’autres caractéristiques notables incluent une version propre d’Android et un long engagement envers les mises à jour logicielles.

6. Poco F3

Le dernier téléphone de Poco est un excellent match pour le OnePlus 9R exclusif en Chine et en Inde sur papier, étant équipé du même SoC Snapdragon 870 et d’un écran FHD + OLED 120 Hz très similaire. Les deux téléphones ont également une taille de batterie similaire (~ 4500 mAh) et un appareil photo principal de 48 MP.

Le Poco F3 diffère par ailleurs du OnePlus 9R en ce qui concerne la charge filaire (33W par rapport au 65W du téléphone OnePlus) et les caméras arrière secondaires (8MP ultra-large et 5MP téléobjectif macro contre 16MP ultra-large, 5MP macro, 2MP de profondeur). Un autre facteur de différenciation est le logiciel, car le OnePlus 9R utilise le skin Oxygen OS 11 tandis que l’appareil Poco utilise le lanceur Poco basé sur MIUI.

Enfin, l’appareil de Poco est proposé au prix de détail standard de 349 € (~ 412 $) pour la variante 6 Go / 128 Go, tandis que le OnePlus 9R commence à 39 999 roupies (~ 551 $).

7. OnePlus 8 Pro

Vous n’avez pas besoin d’obtenir le dernier et le meilleur, car le OnePlus 8 Pro reste également une excellente alternative à OnePlus 9. Il offre un certain nombre de fonctionnalités qui distinguent le OnePlus 9 Pro, telles qu’un écran OLED QHD + 120 Hz, une résistance à l’eau / à la poussière IP68 et une charge sans fil rapide.

Vous bénéficiez également d’une expérience de caméra vraiment formidable ici grâce à un appareil photo principal de 48 MP et un capteur ultra-large de 48 MP. Un téléobjectif 8MP 3x gère les images de zoom, tandis que la caméra à filtre couleur 5MP est essentiellement un gadget.

Le OnePlus 8 Pro est actuellement disponible au prix de 699 $ via Amazon et le OnePlus Store, ce qui le rend moins cher que le OnePlus 9. Bien sûr, vous manquez le dernier silicium et une charge filaire plus rapide, mais vous obtenez un écran et une eau plus nets. / résistance à la poussière en standard.

Voilà pour notre aperçu des meilleures alternatives OnePlus 9! Y a-t-il d’autres téléphones qui vous viennent à l’esprit? Alors laissez un commentaire ci-dessous.