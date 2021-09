Galaxy S21 Ultra obtient enfin le support eSIM, mais il y a un hic

in

Crédit : Robert Triggs / Android Authority Les propriétaires américains du Samsung Galaxy S21 Ultra peuvent désormais utiliser eSIM. Ils doivent cependant exécuter la version bêta de One UI 4.0. L’activation de l’opérateur nécessite la numérisation d’un code QR.

Les propriétaires américains du Samsung Galaxy S21 Ultra peuvent désormais profiter de la prise en charge eSIM, mais uniquement s’ils sont inscrits pour obtenir les mises à jour bêta de Samsung.

L’option a été déployée parallèlement à la première version bêta de One UI 4.0 pour les États-Unis et l’Europe, selon Android Central. eSIM permet aux gens d’activer le service téléphonique sans carte SIM physique, ce qui peut être particulièrement pratique lorsqu’ils voyagent à l’étranger. L’approche de Samsung nécessite de scanner un code QR d’opérateur, ce qui peut bloquer certains forfaits prépayés.

eSIM est mentionné dans la FAQ officielle du Galaxy S21 depuis un certain temps. On ne sait pas pourquoi Samsung a mis du temps à l’adopter, et en effet les téléphones Pixel de Google ont eSIM depuis 2017.

Un facteur probable est le coût – bien que la prise en charge eSIM soit relativement peu coûteuse à mettre en œuvre, elle ajoute toujours à la nomenclature d’un téléphone, et la plupart des acheteurs de téléphones peuvent s’en tirer avec une carte SIM conventionnelle. En fait, les premières cartes SIM remontent à 1991, ce qui signifie que la technologie est bon marché et omniprésente.