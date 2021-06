Galaxy S22 Ultra et au-delà: quelle est la prochaine étape pour les appareils photo de téléphone en 2022?

Nous sommes loin du boom des smartphones du début des années 2010, et les ventes de téléphones ont plafonné depuis la dernière partie de cette décennie. Les téléphones en général sont banalisés au point où il est assez difficile d’en acheter un mauvais à moins que vous ne dépensiez de l’argent au rabais absolu. Au haut de gamme, vous pouvez lancer une pierre et frapper un excellent combiné.

Mais cela ne veut pas dire que les téléphones sont ennuyeux. En fait, il y a un domaine de la technologie des smartphones haut de gamme qui n’a jamais été aussi excitant: la photographie.

Vous pouvez trouver un excellent appareil photo pour smartphone n’importe où

L’étalon-or de la photographie sur smartphone en 2021 est le Galaxy S21 Ultra de Samsung. C’est l’un des meilleurs téléphones Android du moment et possède l’une des meilleures caméras Android, avec un gigantesque capteur d’image principal qui peut tirer la lumière et la couleur des zones qui apparaissent noir à l’œil nu. De plus, les doubles téléobjectifs à 3X et 10X peuvent résoudre plus de détails chez des sujets éloignés que même la vision humaine la plus nette.

Comparez cela aux téléphones phares de 2016, lorsque vous auriez la chance d’avoir un appareil photo capable de prendre une photo à moitié décente dans un éclairage moins qu’idéal. Nous avons parcouru un long chemin.

Des capteurs toujours plus grands ont permis aux appareils photo des téléphones de capturer plus de lumière, et la puissance croissante des téléphones a permis à la photographie informatique de transformer ces photons en photos plus belles. Pendant ce temps, l’ajout d’objectifs ultra-larges et de téléobjectifs a rendu l’appareil photo toujours avec vous plus polyvalent que jamais.

Mais nous n’avons pas encore fini

Source: Hayato Huseman / Android Central

Mais nous n’avons pas encore atteint les limites technologiques des caméras de téléphone. Cette année, nous devons voir les premiers capteurs d’appareil photo de téléphone de 1 pouce, une taille de capteur auparavant limitée aux appareils photo point-and-shoot relativement coûteux, surpassant même l’impressionnant capteur monstre de 108 MP de Samsung.

Outre le droit de se vanter et la commodité supplémentaire de prendre de superbes photos en basse lumière sans recourir au mode nuit, il existe certains avantages des capteurs d’image toujours plus grands dans les téléphones. Un capteur plus grand peut capturer plus de lumière dans un laps de temps plus court, permettant des vitesses d’obturation plus rapides, ce qui à son tour peut vous permettre de capturer des objets en mouvement avec moins de flou. Ainsi, même si un tireur de 1 pouce peut être excessif dans de nombreuses situations, il vous offre également une polyvalence supplémentaire en basse lumière.

En dehors du forçage brutal de meilleures photos avec une optique supérieure, la photographie informatique peut également aider les petits capteurs de smartphone à produire des clichés phénoménaux. Le meilleur exemple en est la fonction HDR + de Google, activée par défaut sur les caméras Pixel. HDR + expose intelligemment les photos et combine plusieurs cadres en une seule image magnifique, puis utilise des techniques telles que la segmentation sémantique pour éclaircir les visages et accentuer sélectivement certaines zones.

Google a également réussi à augmenter la résolution de ses caméras 1X et 2X avec une technique de calcul appelée zoom super-résolution, en utilisant le mouvement de la stabilisation optique de la caméra pour extraire plus de détails d’un recadrage zoomé numériquement.

Source: Android Central

Les téléobjectifs périscopiques ont été l’un des plus grands développements dans le domaine des caméras de téléphone ces dernières années.

À la pointe du traitement des photos sur téléphone, vous disposez de fonctionnalités telles que le mode Astrophotographie du Pixel, qui utilise la photographie informatique pour ajuster la rotation naturelle de la Terre lors de la prise de photos du ciel nocturne. Bien que le fabricant de Pixel montre toujours la voie avec sa sauce secrète informatique, ses rivaux commencent à rattraper Google dans ce domaine. Dans les années à venir, attendez-vous à voir des fabricants de téléphones disposer du budget de R&D nécessaire pour intégrer de nouvelles fonctionnalités de calcul plus impressionnantes telles que l’astrophotographie.

J’ai déjà écrit que les caméras périscopes superzoom font partie de mes nouvelles fonctionnalités préférées de smartphone ces deux dernières années – insérer une caméra à zoom 5X-10X dans un appareil qui tient toujours dans votre poche est une énorme réussite technologique. Et la polyvalence supplémentaire qu’il apporte est une révélation.

Mais les appareils photo superzoom actuels – en fait, tous les appareils photo pour smartphone en général – souffrent d’une faiblesse fondamentale: ils ont une distance focale fixe et s’appuient sur des recadrages numériques lors de la prise de vue à tout ce qui se situe entre le niveau de zoom natif de chaque appareil photo. Cela peut devenir un problème lorsqu’il y a un grand écart entre vos différents niveaux de zoom. Par exemple, des photos à 4-4,9X sur le Huawei P30 Pro entraîneront des photos floues au zoom numérique provenant de l’appareil photo principal 1X. Passez à 5X et les choses deviennent beaucoup plus claires, alors que le téléphone passe à son superzoom dédié.

Source: Xiaomi

Nous commençons tout juste à voir une solution possible à ce problème, sous la forme d’une lentille liquide. Vu pour la première fois dans le Mi Mix Fold de Xiaomi, il cherche à reproduire le véritable zoom intermédiaire que vous pourriez obtenir avec un appareil photo point-and-shoot ou un reflex numérique. Au lieu d’une lentille en verre, les téléphones comme le Xiaomi Mi Mix Fold utilisent un liquide de qualité optique, appliquant un courant électrique à la lentille liquide pour ajuster la mise au point et la distance focale.

Dans le Mi Mix Fold, il est utilisé pour basculer entre les modes macro et téléobjectif, mais il est facile de voir comment cette technologie pourrait être développée davantage pour permettre des prises de vue téléobjectif ou ultra-larges de meilleure qualité avec moins de capteurs physiques. Samsung a déposé des brevets sur les objectifs liquides en 2010, et la technologie pourrait être utilisée dans l’objectif à zoom continu du Galaxy S22.

Ensuite, il y a l’humble caméra selfie. Les tireurs frontaux ont été quelque peu négligés ces derniers temps, car les fabricants poussent plutôt vers des trous de caméra de plus en plus petits pour obtenir des rapports écran / corps plus élevés. La poussée vers les caméras selfie sous-exposées, et le succès en termes de qualité photo qui semble impliquer, peuvent sembler être une raison d’être pessimiste quant à tout bond énorme de la qualité des selfies de sitôt.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Mais un fabricant a présenté une solution créative à ce problème au cours des deux dernières années. Les caméras flip d’ASUS, comme le Zenfone 8 Flip, placent leur matrice de caméras – y compris les trois objectifs – sur un module rotatif, qui peut être positionné face à l’avant, à l’arrière ou n’importe où entre les deux. Cela signifie non seulement que vous prenez des selfies avec un appareil photo principal de haute qualité, mais cela vous permet également d’utiliser l’ultra grand angle (ou même le téléobjectif) pour capturer une perspective unique avec plus de paysages ou d’amis.

Nous sommes sûrs de voir des remplacements créatifs à la caméra perforatrice dans les années à venir.

Certes, peu d’autres fabricants ont opté pour des caméras mécaniques dans les téléphones, mais alors que la concurrence pousse vers des conceptions sans bordure et sans perforation, la technologie peut réapparaître comme un moyen de maintenir la qualité du selfie sans caméras sous-écran coûteuses.

L’autre solution est quelque chose que nous avons déjà vu de certains fabricants chinois. Si vous ne pouvez pas mettre un appareil photo à l’avant, placez simplement un écran à l’arrière et utilisez-le comme viseur. En 2018, la marque Nubia de ZTE a lancé les Z18 qui ont fait exactement cela. Bien que l’idée n’ait pas vraiment fait son chemin, le Mi 11 Ultra haut de gamme de Xiaomi dispose d’un écran orienté vers l’arrière, et il n’est pas impossible d’imaginer une future itération de celui-ci suffisamment grand pour être utilisé confortablement comme viseur – d’autant plus que le trou -La caméra selfie perforée commence à être considérée comme datée.

À la mi-2021, la plupart des téléphones peuvent être assez bons pour la grande majorité des besoins des gens. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup à espérer dans les prochaines générations d’appareils photo de téléphone, en particulier dans le haut de gamme. Nous nous souvenons tous de l’appareil photo minable, flou et granuleux de notre premier smartphone, et avant de le savoir, nous pourrions revenir sur les produits phares d’aujourd’hui à travers les mêmes objectifs teintés de pomme de terre.

