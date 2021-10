Galaxy S22 Ultra pourrait voir le jour en janvier à un prix plus ajusté | La technologie

Le modèle haut de gamme de la nouvelle gamme de mobiles Samsung pourrait être présenté en début d’année prochaine à un coût inférieur à celui initialement prévu en raison de ses batteries.

La marque Samsung pourrait faire son prochain Unpacked en janvier 2022 pour lancer officiellement ses nouveaux modèles, le Galaxy S22.

Cette présentation permettrait de clarifier les doutes qui existent sur la nouvelle génération des meilleurs mobiles de Samsung. Il y a eu des rumeurs ces dernières semaines donnant des informations à leur sujet.

En attendant la confirmation officielle de Samsung, un site coréen a commencé à fournir des données sur le modèle S22 Ultra.

En principe, les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, auraient un écran de 6,1 pouces. Cette décision s’éloignerait de la tendance à agrandir les écrans, en échange d’une meilleure prise en main. Bien que dans le Le Galaxy S22 Ultra atteindrait 6,8 pouces diagonale.

Il a également été question que le modèle Ultra serait plus similaire au Galaxy Note qu’on ne le pensait auparavant. Un stylo pourrait être inclus à l’intérieur, utilisé de la même manière dans les deux modèles.

Une batterie moins chère ajusterait son prix

Bien que sans aucun doute, ce qui a attiré le plus d’attention, a été ajustement de prix possible. Un nouveau mobile de cette qualité a généralement un coût de production élevé, ce qui finit par avoir un impact sur les poches des acheteurs.

Dans ce cas, Samsung, qui a réalisé d’importants profits avec les semi-conducteurs, cesserait de fabriquer ses propres batteries et aurait confié cette tâche à Amperex Technology Limited, une entreprise chinoise leader du secteur.

La société chinoise collabore avec Samsung depuis le Galaxy S21 et maintenant elle répéterait son travail avec les modèles S22. En partie, cela a fait du Samsung Galaxy S21 un prix inférieur et dans ce cas, la même chose se produirait. En proposant des batteries moins chères, le prix final du produit serait abaissé.

Pour l’instant, nous devrons attendre que la marque fasse une sorte de déclaration, mais nous devrions savoir quelque chose avant janvier de l’année prochaine.