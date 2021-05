Galaxy Tab A7 est l’alternative de Samsung à l’iPad et est en vente pour seulement 212 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter une nouvelle tablette, profitez-en pour vous procurer l’une des meilleures tablettes Samsung au rapport qualité-prix à un prix avantageux. Il est en vente et vous pouvez le ramener chez vous pour seulement 212 euros.

La tablette est l’un des appareils les plus polyvalents que vous puissiez trouver actuellement sur le marché. Les modèles dotés d’équipements puissants vous permettent non seulement de profiter de contenus multimédias, mais aussi de travailler ou de jouer avec une fluidité totale à la maison comme à l’extérieur.

Vous avez maintenant la possibilité d’acheter l’une des tablettes Samsung avec le meilleur rapport qualité-prix pour très peu d’argent. Nous parlons de la Samsung Galaxy Tab A7, actuellement en vente et à vous pour seulement 212 euros. C’est à ce prix sur Amazon et Media Markt, vous choisissez donc le magasin où vous préférez l’acheter.

C’est une promotion très intéressante pour économiser de l’argent sur une tablette qui a déjà un prix très raisonnable. Normalement, cela coûte 259 euros, donc grâce à cette offre, vous économisez 47 euros.

Tablette 10,4 pouces parfaite pour regarder des vidéos ou surfer sur internet pendant des heures grâce à sa batterie de 7040 mAh et son son grâce à ses 4 haut-parleurs.

Plus précisément, le modèle proposé est celui qui ne dispose que d’une connexion WiFi et la plus grande configuration de stockage, 64 Go. De cette façon, vous aurez plus d’espace pour vos photos, vidéos et applications, bien que si vous avez besoin de plus de stockage, vous avez la possibilité de l’étendre à l’aide d’une carte microSD.

Et si vous souhaitez économiser encore un peu plus, la variante avec 32 Go de stockage interne est également proposée chez Amazon, qui ne coûte désormais que 179,82 euros.

Comme nous l’avons vu dans notre analyse du Samsung Galaxy Tab A7, il s’agit de une tablette idéale pour regarder des films et des séries, travailler et étudier, ainsi que jouer à des jeux vidéo.

Il présente un bon design, des matériaux et des finitions, et son écran de 10,4 pouces est bien calibré pour offrir une expérience visuelle satisfaisante à tous les niveaux. Ceci, combiné à la qualité sonore spectaculaire offerte par ses quatre haut-parleurs stéréo, fait de la Galaxy Tab A7 un appareil parfait pour les loisirs et le travail.

Sous le capot, nous trouvons un Processeur Snapdragon 662, assez pour exécuter n’importe quelle application Android et la plupart des jeux mobiles qui ne nécessitent pas de performances graphiques excessivement exigeantes sans aucun problème.

Et en ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 7040 mAh dure 9 heures avec une luminosité de l’écran à 50%, plus que suffisant pour consommer du contenu à la maison sans fatiguer les yeux. Avec une luminosité à 100%, dans nos tests l’autonomie était de 6 heures, ce qui n’est pas mal non plus.

