Galaxy Tab S7 FE, l’une des meilleures tablettes Samsung, en vente pour 419 euros | La technologie

Si vous recherchez une alternative à l’iPad Air avec un grand écran et de bonnes performances, la Galaxy Tab S7 FE est une option fortement recommandée. Nous parlons de l’une des meilleures tablettes Samsung et vous pouvez maintenant l’acheter en solde pour 419 euros.

La concurrence sur le marché des tablettes est féroce et cela se traduit par des avantages pour les utilisateurs. Les sorties récentes, comme l’arrivée du Xiaomi Mi Pad 5 en Espagne ou le lancement du nouvel iPad d’Apple, ont favorisé une baisse de prix pour d’autres modèles, c’est donc le meilleur moment pour se procurer une tablette.

En ce moment il est en vente la Galaxy Tab S7 FE, l’une des meilleures tablettes Samsung et une excellente alternative à l’iPad Air. Il bénéficie d’une remise directe de 20 euros et d’une remise supplémentaire de 60 euros en appliquant le coupon que vous trouverez en dessous du prix, il sort donc pour seulement 419 euros.

Son prix officiel est de 499 euros et Amazon n’a pas été aussi bon marché depuis sa mise en vente, c’est donc le moment idéal pour acheter la Galaxy Tab S7 FE la moins chère.

Plus précisément, le modèle en vente est celui doté de 64 Go de stockage interne et d’une connectivité WiFi ou 4G. La variante avec 5G est également remise et en appliquant le coupon il reste à 439 euros.

Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette avec un grand écran et des performances puissantes, il est donc très polyvalent et vous pouvez lui donner une multitude d’utilisations.

Il dispose d’une dalle de 12,4 pouces, idéale pour profiter du contenu multimédia de manière immersive. De plus, comme il est compatible avec le S-Pen, vous pouvez prendre des notes, dessiner ou écrire à main levée.

Sous le capot on trouve le processeur Snapdragon 750G, accompagné de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne sur le modèle abaissé. Dans notre analyse nous avons pu vérifier que la performance est fluide, avec un multitâche rapide et une bonne performance avec les tâches les plus lourdes.

L’autonomie est un autre des points forts de la Galaxy Tab S7 FE. Il équipe une énorme batterie de 10 090 mAh qui il peut offrir environ 7 heures et demie d’écran à 100% de luminosité.

En pratique, cela se traduit par environ cinq jours si on lui donne une utilisation normale, c’est-à-dire plusieurs heures de vidéo, de lecture de musique, de consultation des réseaux sociaux et d’Internet, ainsi que quelques jeux sporadiques.

