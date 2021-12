Galaxy Watch Active vs Apple Watch Series 3 : que devriez-vous acheter ?

Suivi de fitness pas cher

La Galaxy Watch Active a « actif » dans le nom pour une raison. C’est une montre connectée de fitness robuste, idéale pour les athlètes avec de nombreux avantages, notamment un GPS intégré, un suivi de l’activité, du sommeil et du stress, jusqu’à deux jours d’autonomie, un stockage de musique avec Spotify, etc.

Avantages

GPS intégré Suivi de l’activité et du sommeil Samsung Pay Grande autonomie de la batterie

Les inconvénients

Pas de connectivité LTE Le suivi de la fréquence cardiaque est basique

L’Apple Watch Series 3 n’est pas commercialisée comme une montre connectée de fitness, mais elle peut en servir. De plus, vous bénéficierez d’une autonomie de près d’une journée, d’un GPS intégré, d’un suivi de la santé et de la forme physique, d’une prise en charge supérieure des applications, d’un stockage de musique avec Apple Music et d’une connectivité cellulaire en option.

Avantages

Suivi d’activité GPS intégré Apple Pay Connectivité LTE en option

Les inconvénients

Le modèle LTE à durée de vie plus courte est plus cher

Galaxy Watch Active contre Apple Watch Series 3 : appareils portables économiques

Ce n’est un secret pour personne que Samsung et Apple se font constamment concurrence, en particulier en ce qui concerne le marché des vêtements. Cependant, les deux sociétés sont devenues extrêmement douées pour comprendre leur public. Le résultat est deux incroyables gammes de montres connectées qui s’adressent à des foules très similaires.

Si vous êtes à la recherche d’une option économique, vous pourriez vous retrouver déchiré entre le Samsung Galaxy Watch Active et l’Apple Watch Series 3. Ce n’est un secret pour personne, ce ne sont pas les appareils les plus récents de l’une ou l’autre société, mais il y a toujours un beaucoup à apprécier. Les deux montres sont idéales lorsque vous voulez quelque chose d’abordable qui offre encore de nombreuses fonctionnalités. Il y a quelques similitudes entre les deux, mais il y a aussi quelques légères différences.

Bien que ces deux montres intelligentes soient à la mode et regorgent de fonctionnalités, la Samsung Galaxy Watch Active s’adresse à un public plus large avec son look plus traditionnel, sa durée de vie de batterie supérieure et elle reçoit toujours de nouvelles fonctionnalités plus de deux ans après sa sortie initiale. Cela dit, l’Apple Watch Series 3 est toujours un concurrent sérieux, en particulier pour les utilisateurs iOS existants.

Galaxy Watch Active vs Apple Watch Series 3 : quelle est la différence ?

L’un des facteurs décisifs les plus évidents dès le départ est votre préférence de système d’exploitation. Par exemple, êtes-vous un utilisateur d’Android ou d’iPhone ? Bien qu’il soit formidable que la Galaxy Watch Active puisse être couplée avec les deux, vous aurez une meilleure expérience lorsque vous la couplerez avec un téléphone Android.

Si vous êtes un utilisateur iOS, une Apple Watch sera votre meilleure option par défaut. Si vous voulez une expérience complète, y compris la possibilité de répondre aux messages texte depuis votre poignet, une Apple Watch est le meilleur choix pour les utilisateurs d’iOS. Sans oublier que ce sera une expérience plus intuitive et que vous bénéficierez d’une meilleure prise en charge des applications tierces.

Galaxy Watch Active Apple Watch Series 3 Dimensions 39,5 x 39,5 x 10,5 mm 38,6 x 33,3 x 11,4 mm Écran 1,1 pouce AMOLED, 360 x 360 1,5 pouces OLED, 340 x 272 Connectivité Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n Bluetooth 4.2, Wi- Fi b/g/n Capteurs HRM, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière Altimètre barométrique, Capteur cardiaque optique, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante Stockage 4 Go 16 Go Étanchéité Jusqu’à 50 m Jusqu’à 50 m Notifications ✔️ ✔️ GPS intégré ✔️ ✔️ Paiements NFC ✔️ ✔️ Suivi du sommeil ✔️ ✔️ Cellulaire en option ❌ ✔️

Il y a aussi une assez grande différence dans les conceptions. Beaucoup de gens préfèrent un cadran de montre circulaire traditionnel, ce qui rend la Galaxy Watch Active légèrement plus attrayante. Il bat également la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch d’environ un jour. Cependant, la Galaxy Watch Active n’est disponible qu’en une seule taille, 40 mm et quatre couleurs : noir, argent, or rose et vert. L’Apple Watch est disponible en 38 mm ou 42 mm et en deux couleurs : argent et gris sidéral.

Si la conception et la durée de vie de la batterie sont essentielles, les caractéristiques et la fonctionnalité globale le sont également. Par exemple, ces deux montres offrent une surveillance de la fréquence cardiaque et un GPS embarqué. Aucun des deux modèles n’a de capteur d’électrocardiogramme (ECG), mais l’Apple Watch Series 3 a une notification de rythme cardiaque irrégulier approuvée par la FDA. Cette fonction suit votre fréquence cardiaque en arrière-plan et vous alerte si une irrégularité est détectée qui pourrait être liée à une maladie cardiaque appelée fibrillation auriculaire (AFib).

La Galaxy Watch Active, quant à elle, offre une surveillance plus basique de la fréquence cardiaque ainsi que des alertes de fréquence cardiaque basse et élevée. Il y a My BP Lab, qui peut enregistrer les lectures de la pression artérielle. Certaines personnes pourraient trouver cette fonctionnalité utile, mais elle n’est pas aussi avancée que la notification de rythme cardiaque irrégulier proposée par Apple.

La bonne nouvelle est que les deux modèles offrent de solides fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé. Alors que l’Apple Watch Series 3 fournit désormais un suivi du sommeil, son exactitude fait l’objet d’un débat. De plus, la société propose un nouveau service d’abonnement appelé Apple Fitness+ compatible avec l’Apple Watch Series 3. Les utilisateurs peuvent accéder à une solide bibliothèque d’entraînements vidéo affichés sur la plupart des appareils Apple. Vos données Apple Watch en temps réel seront affichées à l’écran de manière pratique pendant votre exercice.

Il est indéniable que la sélection d’applications sur l’Apple Watch est supérieure à celle de la Galaxy Watch Active. Tizen OS a parcouru un long chemin, mais il n’est toujours pas à la hauteur de la sélection d’Apple. Cela dit, les utilisateurs d’Android trouveront probablement tout ce dont ils ont besoin en matière d’applications. Cependant, les utilisateurs d’iPhone pourraient être moins ravis de la sélection d’applications Galaxy Watch Active.

Bien qu’il ait plus de deux ans, Samsung s’efforce toujours de fournir des mises à jour utiles à la Galaxy Watch Active. Par exemple, les utilisateurs auront désormais accès à la fonction de détection de chute avancée. Lorsqu’une chute est détectée, la montre enverra une notification SOS aux contacts présélectionnés.

La fonction Group Challenge permet aux utilisateurs d’ajouter des amis et des membres de la famille à un Challenge pour s’entraîner en équipe ou s’affronter. De plus, Samsung a ajouté plusieurs nouvelles options de cadran de montre afin que les utilisateurs puissent aller plus loin dans la personnalisation. Ce n’est pas aussi robuste ou avancé que la dernière Galaxy Watch 4, mais la Galaxy Watch Active est idéale pour les acheteurs à petit budget et les débutants qui commencent tout juste leur parcours de smartwatch.

Galaxy Watch Active vs Apple Watch Series 3 : que devriez-vous acheter ?

Bien que vous ayez peut-être deviné que nous aimons la Galaxy Watch Active, il existe de nombreuses raisons valables de choisir l’une de ces montres intelligentes. Par exemple, si vous êtes déjà un utilisateur iOS bien établi et que vous souhaitez une montre intelligente avec connectivité cellulaire, vous bénéficierez probablement de l’Apple Watch Series 3. Elle présente quelques avantages par rapport à la Galaxy Watch Active, notamment le cœur irrégulier. notification de rythme et prise en charge supérieure des applications. Cependant, soyez prêt à recharger votre montre quotidiennement. Le modèle compatible LTE sera également plus cher que le modèle GPS standard.

Si vous êtes un utilisateur Android qui souhaite une montre connectée compatible LTE, vous devriez envisager d’étendre votre budget et d’acheter la Galaxy Watch Active 2. La deuxième édition propose deux options de taille ainsi qu’un ECG. Cependant, si vous n’avez pas besoin de ces extras, la Galaxy Wach Active est une montre connectée merveilleusement abordable avec plusieurs avantages à faire le tour. Les fonctionnalités populaires incluent le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi automatique de l’entraînement et Samsung Pay.

Suivi de fitness pas cher

Samsung Galaxy Watch Active – Noir

Continue plus longtemps

Suivi de la condition physique et de la santé, surveillance de la fréquence cardiaque, GPS, stockage de musique avec Spotify et autonomie de deux jours. Qu’as-tu besoin de plus? Connectivité cellulaire, peut-être. Sinon, la Galaxy Watch Active est un champion du suivi de la condition physique que vous serez heureux d’avoir dans votre équipe.

Une montre lifestyle abordable

Apple Watch Série 3 – Boîtier en aluminium

Intelligence supplémentaire

L’Apple Watch est idéale pour les utilisateurs iOS existants. C’est une expérience plus fluide, après tout. Vous pouvez également avoir une connectivité LTE en option si vous êtes prêt à payer plus. N’oubliez pas le GPS, le suivi de la santé/de la forme physique, la surveillance avancée de la fréquence cardiaque et le stockage de musique avec Apple Music.

