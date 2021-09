Galaxy Z Flip 3 en tête des ventes de pliables en 2021, les expéditions doubleront en 2022

in

Un nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants (DCSS) jette un nouvel éclairage sur la croissance du marché des smartphones pliables au cours des prochaines années.

Alimenté par les récents lancements des meilleurs téléphones pliables de Samsung comme le Galaxy Z Fold 3, DSCC prévoit désormais que les livraisons de smartphones pliables dépasseront les 50 millions d’ici 2026 tout en relevant ses prévisions pour 2021 et au-delà. Cela est en partie dû à la baisse des coûts associée à la production d’écrans pliables et à l’augmentation du nombre d’entreprises produisant des composants tels que le verre ultra-mince (UTG).

Le PDG de DSCC, Ross Young, note que la croissance des livraisons de smartphones pliables en 2021 “est le résultat du lancement du Z Flip 3 à 999 $ au prix agressif et du Z Fold 3 à 1799 $ complet/multifonctionnel”. Il met en évidence une durabilité accrue et de nouveaux ajouts tels que la prise en charge du S-Pen et une caméra sous le panneau (UPC) en tant que fonctionnalités exceptionnelles, associées aux “dépenses signalées de 2 milliards de dollars” de Samsung pour le marketing qui aideront ces téléphones à gagner du terrain.

Cela dit, le Samsung Galaxy Z Flip 3 devrait être le pliable le plus vendu de 2021, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son attrait plus large pour les consommateurs, en particulier envers la jeune génération. Cela entraînera une augmentation de 35% des ventes pliables cette année par rapport aux prévisions précédentes.

DSCC relève également ses perspectives 2022 de 20 %, avec des expéditions pliables qui devraient doubler.

Un autre gros contributeur à la croissance pliable au cours de l’année prochaine et au-delà sera l’introduction de nouveaux appareils dans les mois à venir par des acteurs tels que Google, Vivo, OPPO, Huawei et Xiaomi.

Le rapport note que les entreprises se concentrent sur les pliables plus chers au milieu de la pénurie mondiale de puces afin de maximiser les revenus, un peu comme Samsung qui a ignoré le successeur du Galaxy Note 20 cette année.

Apple devrait également lancer un pliable en 2023, ce qui pourrait amener le facteur de forme plus loin dans le territoire grand public et devrait être la concurrence la plus féroce de Samsung.

S’adressant à Android Central, Ross a déclaré que si Apple pourrait entrer sur le marché des pliables plus tard que ses concurrents, d’ici 2025, la société sera enfermée “dans une bataille serrée avec Samsung pour la première place des pliables à 34 % à 33 %”. Il note que cela peut changer en fonction du moment exact où Apple lance son smartphone pliable.

De plus, les smartphones enroulables sont toujours en bonne voie, selon Ross, le premier devant arriver d’ici le premier trimestre 2023. Nous avons déjà vu des prototypes et des concepts fonctionnels taquinés par des sociétés telles que OPPO et Samsung, suggérant qu’ils sont proches à devenir une réalité. Combiné aux pliables, Ross s’attend à ce que les livraisons de ces nouveaux facteurs de forme atteignent 70 millions d’ici 2026.

C’est toujours une baisse par rapport aux près de 1,3 milliard de smartphones livrés en 2020, mais les perspectives relevées montrent que la stratégie de Samsung fonctionne.

