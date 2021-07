Galaxy Z Flip 3, Fold 3, Watch 4, plus: ce que nous attendons de l’événement d’août de Samsung

Avec le prochain événement Samsung Unpacked de 2021 prévu pour le 11 août, nous sommes sur le point d’apprendre tout sur la nouvelle technologie que Samsung cache dans ses manches.

Nous attendons des tas de nouveaux appareils, avec quatre gadgets probablement selon les fuites, les rumeurs et aussi les taquineries de Samsung lui-même. Il y a aussi quelques nouvelles choses que certains fans espèrent, mais cela n’apparaîtra probablement pas – nous les avons également énumérées ci-dessous.

Une chose dont nous sommes certains n’apparaît pas, c’est le Samsung Galaxy Note 21, dont la société a déjà confirmé qu’il avait été annulé.

Visitez TechRadar le 11 août pour une couverture de tous les nouveaux gadgets qui apparaissent, ainsi que des analyses et des commentaires sur cette suite d’appareils.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung a confirmé qu’il y aura des téléphones pliables lors de son événement du 11 août, et le Galaxy Z Fold 3 est celui que nous nous attendons à voir. Il s’agit du dispositif de pliage de style livre de troisième génération de Samsung, qui pourrait également remplacer le Galaxy Note.

Nous attendons un combiné avec trois caméras arrière, un écran principal de 7,5 pouces à 120 Hz (pour l’ouverture de l’appareil), une batterie plus petite que le Galaxy Z Fold 2 et une compatibilité avec le stylet S Pen de Samsung – avec un possible à venir fourni avec le smartphone.

Les chances que ce téléphone arrive sont assez élevées, puisque le Z Fold 2 a fait ses débuts lors de l’événement similaire de Samsung en 2020, et de nombreuses fuites indiquent que l’appareil est en route.

Samsung Galaxy Z Flip (Crédit image: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3

Un autre téléphone pliable qui pourrait accompagner ou remplacer le Z Fold 3 est le Samsung Galaxy Z Flip 3 – il n’y avait pas réellement de Z Flip 2, à moins que vous ne comptiez le Z Flip 5G (et nous ne le faisons pas). Il s’agit d’un téléphone pliable de style « clamshell », similaire au Galaxy Z Flip d’origine.

Selon des fuites, le Galaxy Z Flip 3 pourrait avoir un écran de 6,7 pouces lorsqu’il est déplié, avec un panneau d’information plus petit à l’avant de l’appareil lorsqu’il est replié, une batterie plus grosse que le Flip d’origine et peut-être jusqu’à trois caméras arrière. , bien que cela semble peu probable.

Il y a eu quelques fuites du Galaxy Z Flip 3, mais nous avons toujours du mal à obtenir une image claire du dispositif de pliage, donc nos yeux seront ouverts pendant l’événement pour avoir une meilleure image de son apparence et de son fonctionnement. .

Montre Samsung Galaxy 4

Le jeu de smartwatch de Samsung peut être un peu déroutant – nous nous attendions à la Galaxy Watch 4 et à la Watch Active 4, mais des fuites suggèrent qu’il y aura en fait la Watch 4 et la Watch 4 Classic, la “Classic” remplaçant la montre standard et la “Active” nom étant supprimé de la version sportive.

Dans tous les cas, nous attendons deux montres connectées différentes, toutes deux exécutant le tout nouveau logiciel Wear OS 3 de Google. Les fuites suggèrent différentes tailles pour les deux, allant de 40 mm à 46 mm, avec peut-être trois boutons latéraux et un tout nouveau chipset Exynos.

Il est cependant difficile de le savoir avec certitude, à la fois avec la confusion des noms et la myriade de fuites contradictoires que nous avons vues. Plus que les autres appareils de cette liste, nous vous recommandons de regarder le flux Samsung avec un esprit ouvert et sans attentes.

Bourgeons Samsung Galaxy (Crédit image: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2

Nous attendons la dernière version des véritables écouteurs sans fil de Samsung lors de l’événement, apparemment appelés Galaxy Buds 2 (bien qu’ils soient en fait les troisièmes nouveaux écouteurs depuis les Galaxy Buds d’origine, avec les Buds Pro et Buds Live sortis plus récemment) .

Selon les rumeurs, les Buds 2 pourraient avoir un design similaire aux Galaxy Buds d’origine, mais avec plus d’options de couleurs ; on dit qu’ils vantent une qualité sonore améliorée par rapport à leur prédécesseur, mais peut-être la même technologie de suppression du bruit.

Des fuites suggèrent que les Buds 2 seront lancés lors de l’événement d’août, bien que Samsung ne les ait pas taquinés car il a ses téléphones pliables. Cependant, les Buds Live ont été lancés à Unpacked à la mi-2020, donc le timing s’aligne.

Pas attendu : Galaxy S21 FE

Comme le Note 21, il semble que le Samsung Galaxy S21 FE ait peut-être été annulé, et même si ce n’est pas le cas, il est très probable qu’il soit retardé. Nous disons cela parce que, bien qu’il y ait pas mal de fuites sur le téléphone, des fuites récentes suggèrent qu’il n’apparaîtra pas en août.

Le S21 FE aura apparemment des spécifications similaires à celles du Galaxy S21, notamment le chipset Snapdragon 888, trois caméras arrière et une quantité similaire de RAM. Nous attendons également un écran de 6,4 pouces, une batterie de 4 500 mAh et une charge filaire de 45 W.

Bien que le Galaxy S21 FE puisse ne pas apparaître à Unpacked, il pourrait arriver dans les mois suivants, avec une date de lancement en octobre selon la rumeur. Cependant, il n’y aura probablement pas d’événement de lancement dédié, contrairement au Samsung Galaxy S20 FE.

Pas attendu : Galaxy Tab S8

Alors que le Samsung Galaxy Tab S7 a été lancé lors de l’événement Samsung Unpacked fin 2020, le Galaxy Tab S8 serait retardé, ce que confirme le lancement relativement récent du Tab S7 FE.

Nous attendons une Galaxy Tab S8 Plus et Ultra ainsi que l’appareil standard, avec des écrans de 11, 12,4 et 14,6 pouces, ce qui rendrait l’Ultra assez énorme. Le super-spec Ultra a été le plus divulgué et aurait une batterie de 12 000 mAh, un chipset Snapdragon 888, plusieurs caméras arrière et un taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz.

Les fuites les plus récentes suggèrent que la gamme Tab S8 sera lancée aux côtés de la gamme Galaxy S22 au début de 2022, et avec toutes les technologies qui devraient déjà apparaître à Unpacked le 11 août, nous ne nous attendons vraiment pas à ce que trois tablettes soient également présentes.