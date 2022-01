Galaxy Z Flip 3 Olympic Edition annoncé: c’est vraiment la mise à niveau de la neige

TL;DR

Samsung a discrètement lancé l’édition commémorative olympique du Galaxy Z Flip 3. Il présente un coloris différent et des modifications logicielles sur le thème olympique.

Samsung n’est pas étranger à proposer des smartphones sur le thème olympique, et il est temps pour une autre version avec les Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui approchent.

Le fabricant sud-coréen vient d’annoncer le Galaxy Z Flip 3 Olympic Commemorative Edition (h/t : GSMArena), doté des mêmes spécifications et du même matériel que le Z Flip 3 standard. Mais qu’est-ce qui en fait un appareil sur le thème olympique, alors ?

D’une part, l’appareil a un coloris «Winter Dream White», avec un cadre et une charnière dorés et une zone d’écran de couverture noire. Le téléphone arbore également un logo olympique sur la moitié inférieure de la couverture arrière ainsi que des fonds d’écran olympiques, des icônes et des options d’horloge d’écran de couverture.

Il est identique au pliable vanille autrement, avec un SoC Snapdragon 888, un panneau pliable OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un écran externe de 1,9 pouce et une batterie de 3 300 mAh. Vous bénéficiez également d’une configuration de caméra arrière double 12MP (principale et ultra-large) et d’une caméra selfie 10MP sur l’écran pliable.

L’édition commémorative olympique du Galaxy Z Flip 3 n’est disponible qu’en Chine, au prix de 7 999 yuans (~ 1 259 $) pour la seule variante 8 Go/256 Go.

