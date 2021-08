Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3 ? Le gagnant nous a surpris.

Eric Zeman / Autorité Android

Nous avons eu un peu plus d’une semaine pour vraiment considérer les avantages et les inconvénients des nouveaux pliables de Samsung. Le Galaxy Z Fold 3 est le nouveau produit phare de la société en fin d’année, apportant de nombreuses améliorations au format de pliage plus grand. Pendant ce temps, le Galaxy Z Flip 3 est encore plus abordable, plus petit et attrayant en tant que passerelle pliable.

Alors, lequel achèteriez-vous ? C’est une question que nous avons posée à nos lecteurs dans un récent sondage et les votes sont là.

Quel nouveau Samsung pliable obtiendriez-vous ?

Résultats

Nous avons vu un peu plus de 1 100 votes sur ce sondage, mais les résultats sont assez surprenants.

Cela pourrait ne pas être une surprise pour certains. Le Galaxy Z Flip 3 regroupe tous les avantages d’un téléphone traditionnel dans un appareil qui se plie en deux. Pour ceux qui aspirent à des smartphones plus compacts, c’est probablement le plus proche de cet idéal. Il s’améliore également régulièrement par rapport à son prédécesseur, apportant une résistance à l’eau, une coque plus résistante et un écran extérieur plus grand. Cela dit, vous perdez certains avantages exclusifs du Galaxy Z Fold 3, comme la prise en charge du S Pen, un écran pliable plus grand et plus d’appareils photo.

Quant aux commentaires, eh bien, ils étaient mitigés. Bien que les résultats du sondage suggèrent que le Galaxy Z Flip 3 est le grand favori, les commentaires suggèrent que c’est plus compliqué. Plusieurs lecteurs auraient voté « ni l’un ni l’autre » s’ils avaient eu l’option. Le Galaxy Z Fold 3 bénéficie également de plus de support ici que le Z Flip 3. Lisez ci-dessous quelques prises de vue plus chaudes de nos lecteurs.

Vos commentaires

Techngro : Si le prix n’était pas une préoccupation, ce serait le Fold 3. Dans l’état actuel des choses, le prix est une préoccupation, donc ni l’un ni l’autre. ThatDudeKee : Ni l’un ni l’autre. Caméra BS et pas de support de mémoire extensible. Ils reculent. Ron johnson : J’aimerais qu’ils puissent les avoir avec de meilleurs appareils photo. S’ils pouvaient mettre le système de caméra S21 Ultra sur le Z Flip, je serais tout à fait dedans. bigdav1178: Vous avez besoin d’une option “ni”. Je pense qu’ils mettent beaucoup trop l’accent sur ces téléphones pliables ; Je n’ai pas l’impression qu’il y a un énorme marché pour eux… du moins pas à ce stade. Kristopher Lewis : Z fold 3, déjà précommandé. Konrad Uroda-Darlak : Z Fold 3, car Flip ne sert à rien.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez d’autres réflexions sur le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 ou les résultats du sondage.