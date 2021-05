Galaxy Z Roll, le premier mobile avec un écran roll-up de Samsung? | La technologie

Samsung a enregistré “Z Roll” auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Le Galaxy Z Roll sera-t-il le nom choisi pour son premier mobile à écran roll-up?

Le fait que les téléphones portables avec écran pliable soient les smartphones que nous aurons à l’avenir est quelque chose qui semble tout à fait évident. Bien qu’ils aient eu un début timide et pour le moment leurs ventes n’ont pas encore décollé, les progrès rapides de la technologie des panneaux flexibles et les innovations des fabricants rendront ce type de terminal populaire le plus tôt possible.

Les écrans pliants offrent des avantages que les panneaux conventionnels ne peuvent égaler. Ils nous permettent d’avoir un espace beaucoup plus grand pour visionner du contenu avec une taille très compacte, rendant possible quelque chose qui jusqu’à très récemment était impensable: transporter un écran de tablette dans votre poche.

Bien que Samsung n’ait pas été le premier fabricant à lancer un mobile avec écran pliable (le premier à arriver était le Royole Flexpai), il a été le premier à lancer un modèle avec des garanties. En outre, la marque s’est avérée être l’un des pari les plus forts sur les paravents pliants et pour le moment, il a déjà présenté quatre téléphones mobiles avec un panneau flexible: Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Flip 5G.

Il y a quelques jours, les Sud-Coréens ont annoncé lors de l’événement Display Week qu’ils travaillaient sur de nouveaux formats d’écran pliable pour différents appareils. Parmi eux, nous avons vu un prototype de panneau enroulable avec une technologie très similaire à celle de l’OPPO X 2021, capable d’étendre ou de rétracter l’écran en fonction des besoins de l’utilisateur.

Mais il est possible que le mobile roll-up de Samsung soit plus proche que nous ne le pensons. Comme l’a révélé le média spécialisé Galaxy Club (via SamMobile), Le géant asiatique a déposé la marque “Z Roll” auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle, un nom suit la ligne des autres mobiles pliants du fabricant. Par conséquent, Galaxy Z Roll pourrait être le nom du premier mobile avec un écran roll-up de Samsung.

Avec deux écrans et quatre appareils photo, la deuxième génération du Galaxy Fold renouvelle l’engagement de Samsung à plier les téléphones en incluant des spécifications plus puissantes et en se rapprochant du design du nouveau Galaxy Note 20.

Hormis ce record et le prototype de panneau enroulable présenté il y a quelques jours, pour le moment on ne sait rien d’autre sur ce futur terminal. Sera-t-il enfin appelé le Galaxy Z Roll? Le verrons-nous cet été ou devrons-nous attendre 2022 comme les rumeurs l’avaient prévu?