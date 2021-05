Galerie: Apple Via del Corso rend hommage à l’histoire de Rome

Apple Via del Corso ouvre ses portes à Rome le 27 mai à 10 h. Avec une architecture magnifique et un espace conçu pour se rassembler et apprendre, Apple célèbre la créativité de l’une des villes les plus historiques du monde.

Assistez-vous à l’inauguration d’Apple Via del Corso? J’adorerais partager vos photos. Dans un souci de santé et de sécurité, les visites du jour d’ouverture seront limitées et disponibles sur rendez-vous. Réservez un temps pour visiter.

Apple Via del Corso réinvente le Palazzo Marignoli, un pâté de maisons du XIXe siècle sur la célèbre rue commerçante de Rome. En savoir plus sur l’emplacement du magasin ici.

Pour transformer le Palazzo Marignoli en premier Apple Store du centre de Rome, Apple a travaillé avec les architectes Foster + Partners pour restaurer le palais et préserver son intégrité historique. Les détails d’origine ont été réparés et de nouveaux matériaux ont été introduits avec sensibilité à l’architecture italianisante du bâtiment.

Deux étages d’espaces réinventés mêlant l’ancien et le nouveau attendent les clients, enjambés par un grand escalier qui invite à l’exploration. Le magasin borde une cour ensoleillée bordée de camphores et se trouve à côté de la Piazza San Silvestro, une place publique réactivée où la ville peut se rassembler.

1. Forum

2. Le magasin

3. Oeuvre restaurée

Pomme:

Construit à l’origine en 1873 par le célèbre architecte Salvatore Bianchi et une deuxième rénovation par l’architecte Giulio Podesti, le Palazzo Marignoli était la maison du marquis Filippo Marignoli et abritait le Caffè Aragno, l’un des lieux de rassemblement les plus remarquables de Rome en son temps fréquenté par des artistes, des écrivains et des acteurs. . Plusieurs œuvres d’art présentées au Caffè Aragno ont été soigneusement restaurées et soigneusement intégrées dans le nouveau design du magasin, y compris plusieurs panneaux de graffitis créés par le peintre italien Afro Basaldella en 1950. Les équipes ont également pu faire revivre et intégrer «Dawn» et Ettore de Fabio Cipolla «Crépuscule» de Ballerini, deux grandes peintures au plafond datant du début des années 1900.

4. Arcade

5. Grand escalier

Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple Retail + People:

Nous avons hâte de commencer un nouveau chapitre à Rome avec l’ouverture d’Apple Via del Corso. Le nouveau magasin représente une célébration de l’histoire et de l’art uniques de la culture romaine, et nous espérons inspirer la créativité de la communauté locale avec notre programme Made in Rome et les futures sessions Today at Apple.

Pour entrer dans le magasin, les visiteurs traversent une colonnade voûtée théâtrale bordée de caissons en plâtre sculpté. Le rez-de-chaussée offre deux zones avec des produits à explorer le long d’une arcade centrale et des baies vitrées reliant les rues de Rome.

En montant le grand escalier, les clients trouveront une série de chambres palazzo traditionnelles réinventées dans un but contemporain. Un forum et un mur vidéo dans la salle de bal du niveau supérieur donnent sur la Via del Corso, où Apple proposera pour la première fois des sessions Today at Apple animées par des artistes au cœur de Rome. Le programme Made in Rome sera dirigé par plus de 40 artistes locaux dans les domaines de la musique, de l’art et du design, de la création de contenu et de la vidéo, visant à soutenir les communautés locales à travers la ville. Les sessions exploiteront l’histoire unique et l’héritage artistique de Rome pour libérer la créativité.

En bordure du Forum se trouvent des salles plus calmes pour la formation et le support Genius Bar. Le niveau supérieur abrite également la salle de conférence, où Apple invitera des développeurs, des clients professionnels et des invités créatifs.

Si vous visitez Apple Via del Corso, marquez la journée avec un cadran Apple Watch personnalisé. Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: