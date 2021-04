Galerie: Ceci est l’application interne d’Apple ‘Tour Apple Park’ pour accueillir les nouveaux employés

La plupart d’entre vous connaissent probablement déjà Apple Park, le nouveau campus emblématique d’Apple qui a ouvert ses portes en 2017 et qui a accueilli à peu près tous les événements Apple depuis lors. Malgré cela, le campus n’est pas ouvert au public, ce qui nous rend encore plus curieux de sa structure. Heureusement, nous pouvons maintenant avoir un meilleur aperçu d’Apple Park, grâce à une application interne conçue par l’entreprise pour les employés, appelée «Tour Apple Park».

Un utilisateur de Twitter identifié comme Andrey a partagé des images prises à partir de cette application interne sur son profil et a également donné à . plus de détails à ce sujet.

L’application interne a été développée pour servir de guide pour accueillir les nouveaux employés, mais aussi pour les encourager à se promener dans le parc, à connaître les environs et à y faire des activités physiques. Puisqu’il s’agit d’une application privée, il n’y a aucun moyen d’y accéder sans être un employé Apple.

Dans l’application Apple Park Tour, vous trouverez un certain nombre de cartes avec des itinéraires suggérés pour une promenade sur le campus, qui comprend des points tels que le centre de remise en forme, la cafétéria Caffè Macs et le célèbre théâtre Steve Jobs.

Apple a également créé des illustrations qui représentent la flore trouvée dans Apple Park, comme les oliviers, les vergers, etc. Il existe même des promenades audio-guidées qui expliquent en détail la construction d’Apple Park, que vous pouvez écouter ci-dessous:

Les audios mentionnent même des détails sur la façon dont Steve Jobs a envisagé la création d’Apple Park.

Nous commençons cette tournée sur la route à l’extérieur de l’entrée 4. Debout ici, il est difficile de croire qu’avant le développement d’Apple Park, ce site était complètement plat. Aujourd’hui, la topographie est l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Pourquoi avons-nous créé ces collines et pourquoi les avons-nous conçues de cette façon?

Les collines jouent un rôle essentiel sur le site. D’une part, ils masquent les immenses structures de stationnement sud d’Apple Park, qui mesurent quatre étages et abritent plus de 6000 voitures. De là, vous ne pouvez même pas les voir, bien qu’ils soient juste de l’autre côté. Et vous n’entendez aucun bruit du trafic sur l’Interstate 280. Les collines sont un tampon, et un beau et ambitieux à cela.

Ils donnent vie à la vision de Steve pour Apple Park. Dès nos premières conversations sur le campus, il a mis l’accent de sa part sur la santé et les pistes de jogging. C’était une directive. L’idée qu’il est bon pour vous d’aller dehors, c’est bien pour vous de devoir marcher entre votre voiture et votre bureau. C’était très clair pour lui.

Steve était connu pour avoir marché jusqu’au Dish à Stanford, nous avons donc des collines à Apple Park où vous pouvez aller marcher ou faire du jogging. Le sentier serpente tout autour du périmètre de ces collines. Vous pouvez vraiment vous échapper, sortez et soyez sur la piste. Au point le plus élevé, vous pouvez même voir aussi loin que la gamme Diablo.

Pour beaucoup de gens, ces collines sont leur endroit préféré où aller. Alors allons les randonner! Nous prendrons la piste de jogging en face de l’entrée 3.