Galerie: Ces Game Boys encadrés sont de véritables œuvres d’art

Image : La vie de Nintendo

Les consoles de jeux portables sont plus qu’un simple moyen de jouer en déplacement – en tant qu’objets que nous tenons et regardons pendant des heures, ils doivent être esthétiques et confortables à utiliser, et cela peut certainement être dit du jeu. Ligne de garçon.

Nous avons toujours pensé que la Game Boy Pocket, la Game Boy Color et la Game Boy Advance sont parmi les consoles de jeux portables les plus visuellement attrayantes jamais conçues, et maintenant nous pouvons contempler leur beauté depuis le confort de notre mur de bureau, grâce au efforts de Grid, un studio qui prend d’anciennes pièces de technologie et les place dans des cadres attrayants, prêts à être montés où bon vous semble.

Tout est proposé, des smartphones aux lecteurs MP3, mais Grid ne se contente pas de prendre l’appareil lui-même et de l’encadrer – ce serait trop facile. Au lieu de cela, les artistes de Grid démontent l’appareil et exposent avec goût ses entrailles dans le cadre, afin que vous puissiez voir exactement ce qui a fait que la magie se produise à l’intérieur de certaines de vos technologies grand public les plus appréciées.

Images : la vie de Nintendo

Grid nous a gentiment envoyé des échantillons que vous voyez sur cette page, et ils sont assez étonnants. Chaque console est déconstruite avec des détails incroyables, mettant en évidence diverses parties telles que les cartes mères, les cadrans de volume et les boutons. L’effet est remarquablement agréable au niveau visuel, et ceux-ci sont vraiment jolis sur votre mur. Nous avons eu beaucoup de commentaires admiratifs depuis que nous les avons affichés au bureau.

Le piège ? À environ 200 $, les consoles encadrées de Grid ne sont pas bon marché. Il est également juste de s’interroger sur la sagesse de retirer ces consoles de la circulation active en les déchirant et en les mettant dans un cadre (on imagine qu’elles peuvent être remontées si besoin est, mais le point est là). Bien que tous ces systèmes soient disponibles en grand nombre en ce moment – ​​Nintendo en a vendu des millions, après tout – il peut arriver un moment où ils seront plus rares ; Certes, le prix des consoles Game Boy d’occasion ne cesse d’augmenter. Nous imaginons que Grid fabrique ces systèmes encadrés en lots relativement petits, mais nous pouvons tout à fait comprendre pourquoi certaines personnes pourraient penser qu’il s’agit d’une utilisation imprudente de consoles autrement précieuses.

Malgré de telles inquiétudes, il est indéniable que ces Game Boys encadrés sont magnifiques. Lorsque vous considérez que de nombreuses personnes dépenseront volontiers des milliers de dollars en œuvres d’art pour leur mur, nous aimerions penser que celles-ci offrent une alternative beaucoup plus attrayante aux joueurs et aux geeks du monde entier.

Images : la vie de Nintendo